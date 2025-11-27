Mulher sai da casa da irmã, em cidade mineira, e desaparece
Segundo uma tia, a sobrinha saiu de Fundão, distrito de Brumadinho e não chegou ao seu destino, Rio Vermelho
Daniele Aparecida, de 26 anos, está desaparecida desde o último dia 12 de novembro. A jovem, que saiu da casa da irmã, em Fundão, distrito de Brumadinho, em direção a Rio Vermelho, no Centro-Nordeste de Minas Gerais, não retornou e não deu mais notícias.
Segundo familiares de Daniele, ela estava na casa da irmã, em Fundão, e resolveu voltar para casa, em Rio Vermelho, para cuidar da mãe, que está doente.
Imagens de câmeras de segurança mostram Daniele deixando Fundão de ônibus e indo para Brumadinho, onde tomou outro transporte, com destino a Belo Horizonte. Teoricamente, ela tomaria a condução para sua cidade natal.
No entanto, ela não foi mais vista. Segundo uma tia, Eunice, a sobrinha nunca deixou de se comunicar com a família. Qualquer informação pode ser passada pelos telefones (31) 98810-5133 ou (31) 99081-0142.