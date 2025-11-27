Assine
DESAPARECIDA

Mulher sai da casa da irmã, em cidade mineira, e desaparece

Segundo uma tia, a sobrinha saiu de Fundão, distrito de Brumadinho e não chegou ao seu destino, Rio Vermelho

Ivan Drummond
Ivan Drummond
27/11/2025 11:24

Daniele saiu da casa da irmã, em Fundão, mas não chegou ao seu destino, Rio Vermelho
Daniele saiu da casa da irmã, em Fundão, mas não chegou ao seu destino, Rio Vermelho

Daniele Aparecida, de 26 anos, está desaparecida desde o último dia 12 de novembro. A jovem, que saiu da casa da irmã, em Fundão, distrito de Brumadinho, em direção a Rio Vermelho, no Centro-Nordeste de Minas Gerais, não retornou e não deu mais notícias.

Segundo familiares de Daniele, ela estava na casa da irmã, em Fundão, e resolveu voltar para casa, em Rio Vermelho, para cuidar da mãe, que está doente.

Imagens de câmeras de segurança mostram Daniele deixando Fundão de ônibus e indo para Brumadinho, onde tomou outro transporte, com destino a Belo Horizonte. Teoricamente, ela tomaria a condução para sua cidade natal.

No entanto, ela não foi mais vista. Segundo uma tia, Eunice, a sobrinha nunca deixou de se comunicar com a família. Qualquer informação pode ser passada pelos telefones (31) 98810-5133 ou (31) 99081-0142.

overflay