Mulher sai da casa da irmã, em cidade mineira, e desaparece

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Daniele Aparecida, de 26 anos, está desaparecida desde o último dia 12 de novembro. A jovem, que saiu da casa da irmã, em Fundão, distrito de Brumadinho, em direção a Rio Vermelho, no Centro-Nordeste de Minas Gerais, não retornou e não deu mais notícias.

Segundo familiares de Daniele, ela estava na casa da irmã, em Fundão, e resolveu voltar para casa, em Rio Vermelho, para cuidar da mãe, que está doente.

Imagens de câmeras de segurança mostram Daniele deixando Fundão de ônibus e indo para Brumadinho, onde tomou outro transporte, com destino a Belo Horizonte. Teoricamente, ela tomaria a condução para sua cidade natal.

No entanto, ela não foi mais vista. Segundo uma tia, Eunice, a sobrinha nunca deixou de se comunicar com a família. Qualquer informação pode ser passada pelos telefones (31) 98810-5133 ou (31) 99081-0142.