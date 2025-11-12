Polícia investiga se ossada encontrada é de jovem desaparecido em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga uma ossada humana encontrada em uma cova rasa às margens da rodovia MG-259, na altura de Governador Valadares (MG), no Vale do Aço, na tarde dessa terça-feira (11/11). A suspeita é que seja o corpo de um jovem de 23 anos desaparecido na cidade.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que afirmava que um cadáver estava enterrado em uma cova rasa nas proximidades do bairro SIR e exalava mal cheiro. No local, usado como descarte de lixo, os militares perceberam um espaço que aparentava ser uma cova. A guarnição teve o apoio do canil do Corpo de Bombeiros e uma cadela de busca encontrou a ossada.

A perícia recolheu vestígios da cena e encaminhou o material ao Posto Médico-Legal da cidade. Assim que finalizados os exames iniciais, será levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte para realização de exames de identificação.

Segundo a PCMG, um jovem de 23 anos está desaparecido desde o dia 2 de novembro na cidade. O desaparecimento foi registrado na última sexta-feira (7/11) e, desde então, a equipe de investigação de homicídios, sob coordenação do delegado Márdio Bento Costa, realiza diligências para o esclarecimento do caso.

Um inquérito policial foi instaurado para investigação. O encontro da ossada está sendo investigado como possível crime de homicídio.