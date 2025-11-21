Cão é encontrado dentro de para-choque de carro após dois dias desaparecido

Uma família de Pouso Alegre, no Sul de Minas, viveu momentos de desespero após o desaparecimento do cãozinho de estimação. Eles não imaginavam que o pequeno Lucky estivesse tão perto, 'escondido' dentro do para-choque do carro do casal.

A família até divulgou um cartaz nas redes sociais avisando do desaparecimento de Lucky, da raça Shih-Tzu, e oferecendo uma recompensa de R$ 700 para quem tivesse informações que ajudassem encontrar o animal.

O gerente operacional Allyson Pereira conta que Lucky está há cinco anos na família e é a paixão da filha do casal, de 8 anos.

Allyson lembra que na terça-feira (18/11) colocou ração para Lucky e saiu para trabalhar. A esposa saiu de carro durante a manhã e, ao voltar, não viu mais o cachorro. Então, começaram as buscas.

Pelas câmeras da casa, eles viram que Lucky havia entrado embaixo do carro. Allyson conta que olhou no motor e embaixo do veículo várias vezes, mas não o encontrou.

Depois de dois dias sem ter notícias de Lucky, Allyson tentou consolar a filha. Ele a levou para passear e tomar açaí em uma lanchonete neste feriado. Foi neste momento que tiveram a surpresa!

Eles estavam em uma mesa na rua, perto do carro, quando uma mulher passou com um cão parecido com Lucky. A menina gritou o nome do cachorro.

De repente, pai e filha ouviram o choro de um animal. Allyson percebeu que o barulho vinha do carro e, ao se abaixar para procurar, Allyson viu parte do rabo de Lucky atrás do local do farol de milha.

Ao arrancar a tampa do para-choque, a cara do cãozinho apareceu! O tutor tentou puxar o cão e falou "dois dias preso aqui dentro, dando trabalho. O filho, olha a tremedeira que ele está. Vem filho, pode vir. Será que ele enroscou o pé? Vem filho".

O tutor retira a tampa do farol de milha e tenta puxar o cachorro. Depois ele deixa o cãozinho sair por conta própria. A filha abraça Lucky e o final feliz termina com o reencontro com a família.

Ele disse que, apesar do susto, o cãozinho está bem. Lucky recebeu os cuidados necessários e voltou para o ambiente da família, cheio de carinho e gratidão pelo reencontro.

*Magson Gomes/Especial para o EM