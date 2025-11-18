MG: após 3 meses, polícia encontra idosa que perdeu malas com dinheiro

Roupas de adulto e infantis, R$ 754 em dinheiro e documentos de uma senhora de 65 anos. Este era o conteúdo dentro de duas malas encontradas por moradores de Linópolis, distrito de Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce, há cerca de três meses. A bagagem misteriosa foi levada para o 18° Batalhão da Polícia Militar (PMMG), localizado na cidade, dando início a uma busca pela dona dos objetos perdidos e com desfecho feliz, como divulgado pela corporação no último domingo (16/11).

Durante uma viagem para visitar o pai em São José do Divino, pequena cidade da região, Benvinda Dias Vieira passou por um enorme sufoco. O trajeto já era comum para a mulher, que o faz mais de uma vez por ano, sempre acompanhada de uma pessoa, já que ela “toma fortes medicações psiquiátricas e possui uma saúde instável”, conta a irmã, Nilcileide Oliveira Tiago, de 66 anos.

Mas, na última ocasião, em meio ao desembarque de outros passageiros do carro onde viajava, sua bagagem desapareceu.

“O motorista deve ter desembarcado algum passageiro e desceu as malas dela (que estavam por cima das outras no porta-malas), deixou no chão e esqueceu de colocar de volta”, afirmou Paulo Borges, soldado da polícia militar que ajudou a resolver o caso. Segundo ele, o condutor era de confiança e sempre a acompanhava nessa viagem.

A mulher só percebeu a perda ao chegar em seu destino. Ela e o motorista suspeitaram que as duas malas, que foram guardadas no porta-malas, haviam sido roubadas por um garoto que esteve com eles em parte do trajeto, e apenas três meses depois, quando a polícia militar bateu na porta de Benvinda em BH, descobriram que estavam enganados.

A irmã da idosa, Nilcileide, com quem vive no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste de Belo Horizonte, contou que a irmã ficou muito chateada. “Ela ficou revoltada, um mês falando nessa mala, tinham roupas novas com etiqueta e dinheiro dentro dela”, relatou a irmã. Além dos próprios pertences, havia roupas que a viajante doaria aos familiares carentes.

Segundo Paulo Borges, soldado da polícia militar que ajudou a resolver o caso, as bolsas foram encontradas por populares em uma rua de Linópolis, distrito de Divino das Laranjeiras, também no Vale do Rio Doce. O local fica a 373 km de Belo Horizonte.

A cidade faz parte do caminho até a casa do pai. Na bagagem havia, além do dinheiro, documentos da senhora – até então desconhecida –, nascida em 1960, cartão de crédito e roupas infantis, o que comoveu os policiais. Ele disse que esse tipo de ocorrência não é comum na região.

Busca incessante

“Para encontrá-la buscamos registros de qualquer boletim de ocorrência que ela pudesse ter feito – a partir deles poderiamos encontrar dados como telefone e endereço –, mas no nosso sistema não havia nenhuma anotação”, contou Borges.

Inúmeras consultas em sistemas, verificações de dados, ligações e contatos para várias cidades. A cada tentativa frustrada, permanecia a determinação dos militares em dar um desfecho digno àquela história.

O soldado disse ainda que a procura envolveu militares de Ipatinga e Belo Horizonte, e que finalmente, um deles encontrou um registro de Benvinda Vieira na plataforma GOV.BR, do Governo Federal.

Assim, identificaram o endereço da mulher e os agentes do 16° Batalhão da PM da capital mineira foram até lá para dar a notícia. “Ela ficou muito feliz”, contou Borges, com a sensação de dever cumprido.

Nilcileide, irmã que divide o lar com Benvinda, contou que ficou surpresa quando a viatura chegou em sua casa. “Como vocês nos acharam aqui?”, indagou. Segundo a irmã mais velha, ela toma fortes medicações psiquiátricas e possui uma saúde instável, além de ser muita apegada a suas coisas.

“Às vezes, a imagem que a polícia passa é repressiva, de que atua só com crimes, mas também há essas coisas”, desabafou Borges. Ele destacou o papel das polícias em, além de combater a criminalidade, auxiliar a população em situações mais simples.

Ainda segundo ela, neste mês, Benvinda fez aniversário, e esse foi o seu maior presente. “Ela nunca casou. Quando tive meu filho ela o amou tanto que quis ‘roubá-lo’ e veio morar aqui em casa pra me ajudar. Nunca mais foi embora”, contou Nilcileide em meio a risadas.

Segundo o soldado Borges, para não precisarem se locomover até a casa de Benvinda na capital mineira, seus pertences foram entregues ao sobrinho dela, que vive em Central de Minas, cidade que também pertence ao Vale do Rio Doce. O sobrinho ficou emocionado ao receber aquilo e perceber o empenho das autoridades ao ajudar.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos