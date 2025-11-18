Assine
10 passos para um detox digital: desconectar para conectar

Detox Digital: Se você fica muito tempo na internet, saiba que isso pode fazer mal. Conheça 10 passos para fazer um detox digital e se conectar consigo mesmo.

18/11/2025 00:22

10 passos para um detox digital: desconectar para conectar
Com avanço da tecnologia e dos dispositivos móveis, estamos continuamente conectados, seja pelos smartphones, computadores ou tablets. A esfera digital se tornou parte de nossa rotina e nos acompanha tanto na vida acadêmica e profissional, quanto na pessoal. Mas, você já pensou em fazer um detox digital? Especialistas acreditam que o controle do uso de dispositivos digitais pode ser muito benéfico para nossa saúde física e mental. Normalmente, o celular é a primeira e a última coisa que olhamos todos os dias. Porém, não nos damos conta do tempo que ficamos imersos no universo digital. Talvez, se tivéssemos consciência disso, tentaríamos tomar medidas para evitar esse excesso, realizando retiros ou detox digital regularmente. Dados mais recentes do IBGE mostram que, em 2024, a internet já estava presente em 93,6% dos domicílios brasileiros (74,9 milhões de lares conectados) e que 89,1% das pessoas com 10 anos ou mais usaram a rede nesse período. Já o relatório Digital 2025: Brazil, da DataReportal em parceria com a We Are Social e a Meltwater, aponta que o país tem cerca de 183 milhões de pessoas online (≈86% da população) e 144 milhões de usuários de redes sociais (≈68%), a imensa maioria acessando pelo celular. O Brasil segue também entre os que mais passam tempo nas plataformas, com algo em torno de 3h30 por dia dedicadas às redes. Não estamos dizendo que é preciso ser radical e evitar qualquer tipo de contato com o mundo digital. Pois, estamos cientes de todos os benefícios que ele traz para nossas vidas. Porém, precisamos ser responsáveis no uso das redes. Devemos usar as ferramentas moderadamente para evitar que elas se apoderem de nós. É uma questão de se libertar da crescente necessidade de estar conectado a todo o tempo e assim, evitar a dependência da tecnologia para se sentir bem e completo. Por isso, é importante realizar um detox digital periodicamente, se desconectando da tecnologia, diminuindo o estresse e se conectando consigo mesmo, com os outros e com o mundo real. Veja a seguir, 10 passos para realizar um detox digital.
"Em um mundo conectado, desconectar-se por alguns minutos é viver" Tarliso Doria da Silva

10 passos para realizar um detox digital

  • Tenha bom senso

    Fique atento para que o uso das tecnologias não seja abusivo em sua rotina. Observe o tempo que você está em contato com aparatos tecnológicos, porque tudo em excesso não faz bem. Também não é recomendável que crianças com menos de três anos usem os dispositivos como entretenimento. Quando estiverem maiores, o uso de tablets e smartphones deve ser controlado com limites de tempo.

  • Observe as consequências físicas

    Dores na coluna, privação de sono, problemas de vista, depressão, ansiedade e angústia podem ser alguns dos sintomas do uso excessivo de tecnologias. Ao ficar muitas horas usando dispositivos, podemos ter graves consequências na saúde. Mas, isso pode ser evitado com pequenos atos no dia a dia e detox digital. Não deixe que as facilidades dos aparatos tecnológicos tomem conta da sua vida.

  • Dose o tempo em que fica conectado

    Perceba se seu desempenho acadêmico, profissional ou pessoal está sendo prejudicado pelo uso excessivo de tecnologias. Quando alguém nota esses prejuízos em áreas de sua vida ou de outra pessoa, está na hora de procurar a ajuda de um profissional. As consequências geradas pelo uso abusivo de dispositivos são muito sérias e o tratamento é essencial para a recuperação. O detox digital pode ser acompanhado por um profissional da área de Psicologia.

  • Desative as notificações

    As notificações muitas vezes podem gerar sofrimento e prejudicar nosso desempenho. Receber notificações a todo o tempo impede a concentração, além de interromper nossas conversas quando estamos com alguém pessoalmente. Mantê-las ativadas pode gerar ansiedade e fazer passarmos mais tempo nas redes. Reflita sobre isso e faça diferente. Não permita que a tecnologia tire seu tempo de sono, alimentação e lazer. Precisamos repensar todos os dias e fazer escolhas para realizar o detox digital.

  • Priorize atividades ao ar livre

    Não troque compromissos ou encontros ao ar livre para ficar em locais fechados em contato com tecnologias. Inicie reservando um tempo para cuidar de sua saúde e estar em contato com a natureza. Não troque o ar puro e atividades físicas por uma rotina sedentária e sem movimentos.

  • Dê preferência à vida social real

    Escolha amizades e relacionamentos reais em vez de virtuais. Use ferramentas tecnológicas apenas para saber onde estão ocorrendo eventos e vá de fato a eles. Não é saudável confirmar presença on-line e acompanhar os encontros e festas apenas pelas telas de seus dispositivos.

  • Se movimente regularmente

    Realize intervalos durante o uso de dispositivos fazendo alongamentos. Não é recomendável passar horas na mesma posição. Faça pausas para massagear seu pescoço e praticar exercícios que ajudam a prevenir endurecimento da cervical. Aproveite estes intervalos para beber água, relaxar e comer uma fruta.

  • Não se deixe abalar

    Não leve a sério tudo que é postado e tenha cuidado com o que você compartilha nas redes. Na era das fake news, precisamos estar atentos para não prejudicar ninguém. Por exemplo, caso uma pessoa sofra com depressão e acompanhe vidas teoricamente “perfeitas” nas redes sociais, pode potencializar seus sentimentos ruins. Os usuários de redes sociais tendem a postar apenas momentos bons e deixem de lado a parte comum da rotina.

  • Valorize suas relações pessoais

    Nunca troque o dia a dia com pessoas amadas para ficar usando tecnologias. Tente não se isolar, vá a encontros com familiares e amigos. Os momentos devem ser vividos agora e aqui e não observando a vida dos outros enquanto a sua passa.

  • Aprofunde-se em si mesmo

    Nada melhor do que conhecer a nós mesmos, observar nossos interesses e como nos sentimos para entender essa necessidade de estar sempre conectados. O que estamos evitando? O que de fato precisamos? Como lidamos com a solidão? É importante estar ciente que é possível viver sem o mundo digital.

Essas foram algumas dicas de como fazer um detox digital. Mas, você pode descobrir várias outras formas de se desconectar e sentir prazer em viver no mundo real. Saiba mais:

