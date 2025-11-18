10 passos para um detox digital: desconectar para conectar

Tenha bom senso

Fique atento para que o uso das tecnologias não seja abusivo em sua rotina. Observe o tempo que você está em contato com aparatos tecnológicos, porque tudo em excesso não faz bem. Também não é recomendável que crianças com menos de três anos usem os dispositivos como entretenimento. Quando estiverem maiores, o uso de tablets e smartphones deve ser controlado com limites de tempo.