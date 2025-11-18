10 passos para um detox digital: desconectar para conectar
Detox Digital: Se você fica muito tempo na internet, saiba que isso pode fazer mal. Conheça 10 passos para fazer um detox digital e se conectar consigo mesmo.
"Em um mundo conectado, desconectar-se por alguns minutos é viver"
10 passos para realizar um detox digital
Tenha bom senso
Fique atento para que o uso das tecnologias não seja abusivo em sua rotina. Observe o tempo que você está em contato com aparatos tecnológicos, porque tudo em excesso não faz bem. Também não é recomendável que crianças com menos de três anos usem os dispositivos como entretenimento. Quando estiverem maiores, o uso de tablets e smartphones deve ser controlado com limites de tempo.
Observe as consequências físicas
Dores na coluna, privação de sono, problemas de vista, depressão, ansiedade e angústia podem ser alguns dos sintomas do uso excessivo de tecnologias. Ao ficar muitas horas usando dispositivos, podemos ter graves consequências na saúde. Mas, isso pode ser evitado com pequenos atos no dia a dia e detox digital. Não deixe que as facilidades dos aparatos tecnológicos tomem conta da sua vida.
Dose o tempo em que fica conectado
Perceba se seu desempenho acadêmico, profissional ou pessoal está sendo prejudicado pelo uso excessivo de tecnologias. Quando alguém nota esses prejuízos em áreas de sua vida ou de outra pessoa, está na hora de procurar a ajuda de um profissional. As consequências geradas pelo uso abusivo de dispositivos são muito sérias e o tratamento é essencial para a recuperação. O detox digital pode ser acompanhado por um profissional da área de Psicologia.
Desative as notificações
As notificações muitas vezes podem gerar sofrimento e prejudicar nosso desempenho. Receber notificações a todo o tempo impede a concentração, além de interromper nossas conversas quando estamos com alguém pessoalmente. Mantê-las ativadas pode gerar ansiedade e fazer passarmos mais tempo nas redes. Reflita sobre isso e faça diferente. Não permita que a tecnologia tire seu tempo de sono, alimentação e lazer. Precisamos repensar todos os dias e fazer escolhas para realizar o detox digital.
Priorize atividades ao ar livre
Não troque compromissos ou encontros ao ar livre para ficar em locais fechados em contato com tecnologias. Inicie reservando um tempo para cuidar de sua saúde e estar em contato com a natureza. Não troque o ar puro e atividades físicas por uma rotina sedentária e sem movimentos.
Dê preferência à vida social real
Escolha amizades e relacionamentos reais em vez de virtuais. Use ferramentas tecnológicas apenas para saber onde estão ocorrendo eventos e vá de fato a eles. Não é saudável confirmar presença on-line e acompanhar os encontros e festas apenas pelas telas de seus dispositivos.
Se movimente regularmente
Realize intervalos durante o uso de dispositivos fazendo alongamentos. Não é recomendável passar horas na mesma posição. Faça pausas para massagear seu pescoço e praticar exercícios que ajudam a prevenir endurecimento da cervical. Aproveite estes intervalos para beber água, relaxar e comer uma fruta.
Não se deixe abalar
Não leve a sério tudo que é postado e tenha cuidado com o que você compartilha nas redes. Na era das fake news, precisamos estar atentos para não prejudicar ninguém. Por exemplo, caso uma pessoa sofra com depressão e acompanhe vidas teoricamente “perfeitas” nas redes sociais, pode potencializar seus sentimentos ruins. Os usuários de redes sociais tendem a postar apenas momentos bons e deixem de lado a parte comum da rotina.
Valorize suas relações pessoais
Nunca troque o dia a dia com pessoas amadas para ficar usando tecnologias. Tente não se isolar, vá a encontros com familiares e amigos. Os momentos devem ser vividos agora e aqui e não observando a vida dos outros enquanto a sua passa.
Aprofunde-se em si mesmo
Nada melhor do que conhecer a nós mesmos, observar nossos interesses e como nos sentimos para entender essa necessidade de estar sempre conectados. O que estamos evitando? O que de fato precisamos? Como lidamos com a solidão? É importante estar ciente que é possível viver sem o mundo digital.