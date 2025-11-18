O que é um orixá, cujo desenho levou a polícia a entrar armada em escola?

O sincretismo religioso é um fenômeno cultural e espiritual em que diferentes tradições religiosas, crenças e práticas são combinadas ou fundidas, muitas vezes resultando em uma nova expressão religiosa ou sistema de crenças. Reprodução

A Umbanda, por exemplo, é uma religião brasileira que combina elementos do catolicismo, do espiritismo e das religiões afro-brasileiras. Fernando Turri - Flickr

Na prática, um dos exemplos mais famosos de sincretismo religioso é Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes, duas divindades que estão intimamente ligadas ao mar. Facebook Mãe Iemanjá e Ricardo André Frantz - Wikimédia Commons

Iemanjá é uma orixá do Candomblé e da Umbanda, e é a deusa das águas doces e salgadas, da maternidade e da fertilidade. Reprodução TV Bahia

Nossa Senhora dos Navegantes é uma devoção católica a Maria, mãe de Jesus, e é a padroeira dos marinheiros e pescadores. Mari Vieira Divulgação

Os devotos de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes acreditam que as duas divindades são equivalentes, e que ambas podem proteger os marinheiros e pescadores do perigo. Reprodução

No dia 2 de fevereiro, os devotos celebram o dia das duas divindades. As oferendas costumam ser lançadas ao mar como forma de honrar ambas as entidades. Sandra de Souza - Flickr

No mesmo dia, tambÃ©m Ã© celebrada a festa para o Nosso Senhor do Bonfim, uma das mais importantes do catolicismo brasileiro. DivulgaÃ§ao Governo do estado da Bahia

A festa combina elementos religiosos com manifestações culturais, como danças, músicas, comidas típicas e o famoso cortejo da Lavagem do Bonfim, onde as escadarias da igreja são lavadas com água de cheiro pelas baianas vestidas de branco. Divulgaçao Beto Júnior

A igreja do Bonfim, situada no bairro de mesmo nome, foi construída como um santuário para abrigar essa imagem, tornando-se um local de peregrinação e devoção. Confira outros exemplos de sincretismo religioso! Celso Castro Júnior - Flickr

Exu é uma divindade frequentemente confundida com o Diabo. Por isso, a Grande Rio, no carnaval de 2023, tentou desmistificar a figura do orixá com o enredo 'Fala, Majeté! Sete chaves de Exu" O ator Demerson D'Alvaro interpretou Exu na comissão de frente e fez sucesso. Reprodução/TV Globo

"Engana-se quem associa Exu a coisas maléficas. Ele é uma entidade complexa brincalhona, como o ser humano. Traz essa mistura de bom e ruim, pecado e santidade. Exu é quem abre os caminhos, é quem traz prosperidade. Um guardião de todos os orixás e da gente", disseram os carnavalescos. Sailko - wikimedia commons

Ogum e São Jorge: São duas divindades que estão associadas à guerra, à proteção e à força. Ogum é um orixá do Candomblé e da Umbanda, e é o orixá da guerra, da metalurgia, da tecnologia e dos caminhos. São Jorge é um santo católico, um dos mais populares do Brasil. Reprodução

Oxóssi e São Sebastião: As duas divindades estão associadas à natureza, à caça e à proteção. Oxóssi é considerado o Orixá das matas, das florestas, dos animais selvagens e da caça. São Sebastião é conhecido como o padroeiro dos arqueiros, dos caçadores e dos atletas. Reprodução e Site Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro

Oxalá e Jesus: Oxalá é considerado o Orixá supremo, muitas vezes referido como "Pai de Todos". Ele é associado à criação, à paz, à harmonia e à sabedoria, assim como Jesus Cristo. Ambos são vistos como salvadores. Reprodução

Ibeji e São Cosme e Damião: São duas divindades que estão associadas à infância, à proteção e à cura. Ibeji é reverenciado como protetor e cuidador das crianças, enquanto São Cosme e São Damião eram médicos e dedicavam suas vidas a cuidar dos doentes e necessitados. Reprodução

Iansã e Santa Bárbara: Iansã é associada aos ventos, às tempestades, ao fogo e à transformação. Já Santa Bárbara é conhecida como protetora contra raios e trovões, além de ser invocada para a proteção em momentos de perigo. Reprodução

Xangô e São Jerônimo: Os dois são vistos como figuras poderosas e justas, e ambos estão associados ao fogo. Xangô também é associado à justiça, enquanto São Jerônimo é associado à educação. Reprodução

Ossaim e Roque: Ambos são vistos como figuras benevolentes e compassivas e estão frequentemente associados à cura. Ossaim é invocado para curar doenças e para promover a saúde e o bem-estar. São Roque, por sua vez, é conhecido como o padroeiro dos doentes e dos peregrinos. Reprodução

Oxum e Nossa Senhora da Conceição: Oxum é uma Orixá reverenciada como uma mãe espiritual, protetora das crianças e guardiã das águas doces. Nossa Senhora da Conceição é uma devoção católica à Maria, mãe de Jesus, e é considerada a padroeira do Brasil. Joseph Nunes e Bartolomé Esteban Murillo - Wikimédia Commons

Oxumaré e São Bartolomeu: Ambos são vistos como figuras masculinas benevolentes e compassivas e estão associados à mudança e à transformação na vida das pessoas. Reprodução

Logun Edé e São Miguel Arcanjo: Logun Edé é associado à beleza, à riqueza, à abundância e ao encanto. São Miguel Arcanjo, por sua vez, é um arcanjo da tradição cristã frequentemente considerado um líder celestial, um guerreiro e um protetor contra as forças do mal. Reprodução e Rafael Sanzio - Wikimédia Commons