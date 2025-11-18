Ajude a campanha em prol da brinquedoteca do Hospital da Baleia

Projetos sociais precisam muito da ajuda de empresários e de nós, pessoas físicas, seja com patrocínio ou doação de recursos, materiais, tempo e trabalho. Isso é fundamental para que importantes ações possam prosseguir em nossa cidade, cumprindo seu propósito.

Um projeto muito bacana que está na ativa, comandado pelo jovem empresário Pedro Gazzinelli (leia-se Confeitaria Avellan), é o da reforma da brinquedoteca do Hospital da Baleia. A ação nasceu de um pedido de Renata Medeiros, fundadora da ONG Amor que Cura, voltada para crianças em tratamento oncológico em diversos hospitais de BH.

Ela e voluntários entregam, diariamente, café da manhã para as crianças e seus acompanhantes em hospitais da rede pública. A ONG também compra próteses, cadeiras de rodas, medicações caras e tenta levar alegria, realizando alguns desejos das crianças acamadas. Já são 12 anos de um trabalho muito bonito; a Avellan apoia a ONG há três.

O espaço da brinquedoteca está bastante degradado e não atende a demandas básicas das crianças, que só têm esse cômodo para aguardar, por longas horas, o início da quimioterapia. Pedro convidou Naty Vasconcelos para participar, ajudando a alavancar doações e concebendo o projeto de interiores.

Eles já conseguiram vários parceiros e muitas doações, mas ainda faltam cerca de R$ 30 mil. Nesta sexta-feira, Pedro fará happy hour na Avellan para arrecadar doações e tentar bater a meta.



É possível contribuir doando material de construção ou de acabamento, móveis, brinquedos e livros infantis novos. Tudo dentro do que foi projetado pela designer de interiores.

Eles criaram uma vaquinha virtual, no site www.vakinha.com.br, cujas informações podem ser obtidas no WhatsApp da ONG Amor que Cura: (31) 99116-1599.

Quem sabe conseguimos inaugurar a brinquedoteca no início do ano que vem?

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.