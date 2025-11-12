Matcha provoca queda de cabelo?

Mulheres vêm inundando as redes sociais com alertas: o “suco verde da Geração Z”, que viralizou e é elogiado por trazer benefícios à saúde, está causando queda de cabelo. Os relatos são verdadeiras histórias de terror sobre cabelos caindo após a ingestão regular da bebida, muito consumida atualmente.

Segundo especialistas, o uso excessivo da bebida pode levar à queda de cabelo em algumas pessoas.



Mas o que é matcha? Este chá-verde vibrante é feito com folhas cultivadas especialmente, moídas finamente até virarem pó e misturadas com água quente. Bebida comum no Japão há muito tempo, seu consumo explodiu no Ocidente. A demanda foi tão alta que houve escassez global.

Os taninos são compostos de origem vegetal com propriedades antioxidantes. Eles podem se ligar ao ferro, dificultando a absorção desse nutriente essencial pelo organismo, um nutriente que o corpo não consegue produzir sozinho e precisa ser obtido através da alimentação ou de suplementos.



A deficiência de ferro pode levar à queda de cabelo. O organismo precisa da ferritina, e só quando temos mais de 70% do necessário é que o corpo envia ferro para cabelo e unhas. Se o nível da ferritina estiver menor que 70%, esquece, ele guarda para reserva de coisas mais importantes para o corpo.

A cafeína também pode ter culpa nisso. O matcha contém mais deste estimulante do que a maioria dos chás-verdes, com porção típica de 1 a 2 gramas contendo até 80 miligramas.



“A ingestão de grandes quantidades de cafeína pode aumentar os hormônios do estresse, o que, em algumas pessoas, desencadeia a queda de cabelo temporária”, afirma Amy Shapiro, nutricionista e dietista.

“Uma ou duas porções por dia de matcha provavelmente não causarão queda de cabelo na pessoa média”, diz Shapiro, fundadora e diretora da Real Nutrition. A maior vulnerabilidade está em quem já apresenta baixos níveis de ferro ou anemia, incluindo aquelas pessoas com fluxo menstrual intenso, certas condições gastrointestinais ou veganos com baixa ingestão de ferro.



Pessoas que consomem grandes quantidades de matcha diariamente, ou tomam suplementos concentrados de extrato de chá-verde, também são mais propensas a perder cabelo, acrescenta Shapiro. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)

