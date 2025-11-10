Assine
overlay
Início Anna Marina
Anna Marina
Anna Marina

Não há mais conversa e respeito pelas opiniões divergentes

Estamos cheios de certezas que precisamos tomar cuidado para não vivermos somente dentro da nossa ‘bolha’ sociocultural, onde convivemos com quem pensa como nós

Publicidade

Mais lidas

Anna Marina
Anna Marina
Colunista
10/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Com a falta de diálogo, queremos impor nossas
Com a falta de diálogo, queremos impor nossas "verdades" a qualquer custo, mesmo que o outro não concorde com elas crédito: PIXABAY/REPRODUÇÃO

Nós, jornalistas, somos muito observadores e curiosos. Acho que faz parte do perfil da profissão. Claro que ser observador faz mais parte do perfil da pessoa. Segundo os psicólogos, os introspectivos são mais observadores, não é o meu caso. Mas como pessoas criativas também observam muito porque usam o que veem para ajudar nas suas criações – como é o caso de publicitários, artistas, compositores etc –, coloco os jornalistas neste balaio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O que quero dizer é que cada dia que passa tenho notado que as pessoas estão cada vez mais cheias de certezas. O que elas ouvem ou leem e combinam ou casam com o que pensam se tornam verdade absoluta. Como estamos vivendo em um mundo virtual, no qual nossos celulares “entregam” só o que é de nosso interesse, tudo que aparece vem apenas reforçar essa certeza.

Isso está levando as pessoas a se fecharem para o diálogo, para ouvir outras posições ou pensamentos que não sejam os seus, para as argumentações. E penso que é por isso que não há mais conversa e respeito pelas opiniões divergentes. O que é diferente não é aceito. Se o outro não concorda comigo, eu brigo.

Será que a dificuldade em respeitar opiniões divergentes e a tendência a brigar para impor nossas “verdades” é porque ficamos inseguros por sentir que nossa visão de mundo está ameaçada? Ou por sermos intolerantes e teimosos, temos dificuldade de abrir para uma nova ideia? Ou ainda por orgulho, achando que se abrirmos mão da nossa certeza, estamos nos rebaixando para o outro, como se ele fosse superior a nós?

Temos que tomar cuidado para não vivermos dentro da nossa “bolha” sociocultural, onde nos fechamos em nossas certezas e convivemos majoritariamente com quem pensa da mesma forma que nós. Isso reforça a ideia de que “eu estou certo e o outro está errado” – e qualquer um que discorde é visto com más intenções ou como “inimigo”.

A falta de respeito e os conflitos surgem quando as diferenças são vistas como ameaças em vez de oportunidades para aprendizado e crescimento, num contexto em que a identidade pessoal se sobrepõem ao diálogo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

coluna-anna-marina dialogo estado-de-minas intolerancia respeito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay