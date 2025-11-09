Assine
ADEUS AO LÔ

Lô Borges: Celso Adolfo conta como conheceu o álbum 'Clube da Esquina'

Em texto para o EM, artista de São Domingos do Prata detalha quando ouviu o icônico disco pela primeira vez, além de falar sobre seu encontro com Lô neste ano

09/11/2025 02:00

os músicos celso adolfo e lô borges estão na esquina das ruas paraisópolis e divinópolis, no bairro santa tereza, sentados debaixo da placa onde se lê museu do clube da esquina. Celso adolfo segura uma guitarra de dois braços.
"Peguei essa guitarra para tirar onda. Nunca toquei. Lô, sim, tocaria guitarras de todo tipo", diz Celso Adolfo, que foi recebido pelo amigo na famosa esquina de Santa Tereza crédito: ARQUIVO PESSOAL

1972. Na esquina da Rua Rio Negro com Rua Brumadinho, no bairro Prado, o ambiente de supervisora de escola pública da casa de Dona Célia deixava no ar a vontade de que o ensino fosse levado a sério. Leila, filha dela, adorava a expressão cultura axilar, ironia que me pôs em alerta máximo para não ser atingido por aquilo que visava quem exibisse livros debaixo do braço sem jamais lê-los. Emílio Baptista, irmão de Leila, virou meu amigo-parceiro de composições naquela década cercada pelo baixo-astral da ditadura militar. A música brasileira também pagava caro, caríssimo, porque se manifestava contra tamanho atraso e variada covardia.

Os festivais de música dos anos 1960 – e o que o antecedia e o que surgiria deles – davam os rumos naquela Rua Rio Negro, onde viviam Noel Rosa, Cartola, Chico Buarque, Milton Nascimento, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Caetano-Gil-Gal-Bethânia, Tom Zé, Os Mutantes, Roberto-Erasmo-Wanderléa, Elis Regina, Elizeth Cardoso, Edu Lobo-Capinam-Maria Medalha. Estavam diluídos aí outro tanto de artistas. E a indústria fonográfica pôs a mão na música daqueles festivais.

Mas aquela indústria e a imprensa hegemônica de então tiveram grande dificuldade para prestigiar um tal Clube da Esquina, estranho movimento que vinha do bairro de Santa Tereza, na capital mineira.


Morte e vida Severina

Ainda em 1972. Em vez de ter entrado num curso de teoria musical, eu terminava o curso de estradas na ETFMG – hoje Cefet. Dona Yolanda, professora de português naquela escola federal, aparece com uma ideia incomum naquele ambiente amedrontado pela sangrenta ditadura de 1964: convidou Walmir José para dirigir e remontar a já conhecida “Morte e vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto.

Como eu vivia com a cabeça no mundo da composição própria, Dona Yolanda achou que poderia me convidar para ser o jovem aluno que faria outra trilha sonora para a nova montagem. Do que eu fiz, as únicas coisas que se salvaram foram não fazer nada mais e manter “Funeral de um lavrador”, de Chico Buarque, autor da trilha da montagem original.

Montada a peça de teatro com os meninos-alunos de Belo Horizonte, ela foi levada aos meninos-alunos da Escola Técnica Federal de Sergipe. Que ninguém mais assistiria.

Feita a apresentação, alguns de nós fomos à casa de um professor local. E lá, a 1.600 e tantos quilômetros de Santa Tereza, de Belo Horizonte, eu me encontro novamente com o disco “Clube da Esquina”. Como foi dificílimo o início das carreiras de Milton, Lô, Beto Guedes e os mais, era sim uma grande vitória topar com aquelas músicas tão longe de onde elas vieram. Era uma prova de que não haveria força capaz de segurar a força daquele Clube da Esquina, que, afinal, implodiu as resistências e foi adiante.

No habitat

2025. Fazendo o que sempre faço, saí de casa sozinho para fazer turismo onde sempre morei: Belo Horizonte. Sozinho, fui mais uma vez à esquina da Rua Paraisópolis com a Rua Divinópolis, querendo ficar ali sem ninguém por perto. Mas foi ótimo ter sido recebido por Gabriel Guedes, também excelente músico, filho de Beto Guedes e de Silvana.

Os abraços de animação do fiador daquele lugar me fizeram um bem enorme. E Gabriel chama o Lô Borges. Chega o Lô, de boa, manso, conversado, conversando, abraços pra cá e pra lá e tal. E me deu enorme vontade de ser íntimo daquela esquina. Mas a esquina e eu sabíamos que, entre o desejo e a intimidade, havia muitas coisas não vividas por nós ali.

Debaixo da placa Clube da Esquina, Lô me surpreendeu mais uma vez quando foi logo comentando as nossas maneiras de tocar e de compor ao violão. Embora fosse aquela uma ótima chance, de tão inquietantes e ricas as melodias e harmonizações daquele Salomão Borges Filho, faltou muito a destrinchar das maravilhas da autêntica cria daquele habitat.


Céu do Cruzeiro

Pois é. Os dias gloriosos são mesmo inesperados. Num deles, saio de casa apenas para rever uma esquina e comparar lembranças entre o turismo daquele dia e a viagem de 1972, quando vi o disco “Clube da Esquina”, novinho, tão longe de BH, quando isso era, sim, um fato incrível. Contei o caso para o Lô (como já contara para Milton Nascimento) e ficamos em torno da força daquelas músicas contra as quais, um dia, fora destinada certa e injusta indiferença.

Lô se encarregou de deixar o céu azul e branco, como o Cruzeiro dele, para que eu, nascido Celso Adolfo Marques, com a sigla CAM do Galo Doido, ficasse à vontade na rua dele, na presença dele.

Passado um tempo, mal amanhecia o 2 de novembro de 2025 e tudo era apreensão. Entrada a noite daquele dia, “a hora”, inapelável e rente, deixava claro que, senão pela memória, que liga e desliga e liga infinitamente os acontecimentos ao sabor de cada chispa dos filamentos dela, nada daquele meu turismo se repetiria, revelando a verdadeira face da desolação.

