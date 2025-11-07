Filho de Lô Borges faz despedida emocionada no Instagram

Luca Arroyo Borges, filho de Lô Borges, usou seu perfil do Instagram nesta sexta-feira (7/11) para homenagear o pai. Em texto acompanhado de fotos dele com Lô, em diferentes fases da vida, Luca afirmou que perdeu o “melhor amigo no seu auge" e acrescentou: "Mas, como meu pai sempre falou, ser fraco não é uma opção”.

“Não tenho palavras pra tudo que está acontecendo agora e vou viver minha vida inteira sentindo sua falta. Sei que papai foi um ícone, mas, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter Lô Borges como pai… Vocês não têm ideia …”, escreveu.

Lô Borges morreu no último domingo (2/11), de falência múltipla dos órgãos, após 18 dias de internação decorrente de intoxicação medicamentosa. Durante o período de tratamento, o cantor e compositor passou por diversos procedimentos. Em 25 de outubro, Lô foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica. Apesar de a família ter notado melhora nos parâmetros clínicos, nos dias seguintes o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise, em um esforço para auxiliar a função renal.

Nascido em janeiro de 1952, Salomão Borges Filho era o sexto da prole de 11 filhos do jornalista Salomão e da professora Maria Fragoso, a Dona Maricota, o casal que abrigou Milton Nascimento em BH. Foi ela quem apelidou de Clube da Esquina o local onde Lô, os irmãos e adolescentes amigos se juntavam no Bairro Santa Tereza para cantar e jogar conversa fora, que ficava no encontro das ruas Paraisópolis e Divinópolis.

