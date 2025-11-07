Caetano e Bethânia são indicados no Grammy 2026; veja a lista completa

O Grammy anunciou, nesta sexta-feira (7/11), as indicações para a sua 68ª edição, que acontece em 1º de fevereiro do ano que vem. O prêmio mais importante da indústria musical americana, da Academia de Gravação, destaca nomes como Lady Gaga, com o álbum "Mayhem"; Bad Bunny, por "Debí Tirar Más Fotos"; Sabrina Carpenter, pelo badalado "Man's Best Friend"; além de Kendrick Lamar, com o disco "GNX", nas principais categorias -dentre eles, álbum, música e gravação do ano.

Lamar, que levou cinco troféus na edição anterior do Grammy, é o com mais indicações ao todo, com nove menções.

Depois dele vem Lady Gaga, com sete, superando o recorde de indicações dela, em 2010, quando concorreu a seis gramofones. A diva pop está empatada com os produtores Jack Antonoff e Cirkut.

Depois, todos com seis indicações, estão Sabrina Carpenter, Serban Ghenea, Bad Bunny e Leon Thomas.

O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de melhor álbum de música global. Os baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.

Lista dos indicados às principais categorias do Grammy 2026:

GRAVAÇÃO DO ANO

- Abracadabra - Lady Gaga

- Anxiety - Doechii

- APT. - ROSÉ, Bruno Mars

- DtMF ? Bad Bunny

- Manchild - Sabrina Carpenter

- WILDFLOWER - Billie Eilish

- luther - Kendrick Lamar & SZA

- The Subway - Chappell Roan

ÁLBUM DO ANO

- SWAG - Justin Bieber

- MAYHEM - Lady Gaga

- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

- GNX - Kendrick Lamar

- MUTT - Leon Thomas

- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

MÚSICA DO ANO

- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

- APT. - ROSÉ, Bruno Mars

- Abracadabra - Lady Gaga

- Anxiety - Doechii

- DtMF - Bad Bunny

- luther - Kendrick Lamar & SZA

- Manchild - Sabrina Carpenter

- WILDFLOWER - Billie Eilish

ARTISTA REVELAÇÃO

- Olivia Dean

- KATSEYE

- The Marias

- Addison Rae

- sombr

- Leon Thomas

- Alex Warren

- Lola Young

MELHOR GRAVAÇÃO DANCE/ELETRÔNICA

- No Cap - Disclosure & Anderson .Paak

- Victory Lap - Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax

- SPACE INVADER - KAYTRANADA

- VOLTAGE - Skrillex

- End Of Summer - Tame Impala

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

- private music - Deftones

- I quit - HAIM

- From Zero - Linkin Park

- NEVER ENOUGH - Turnstile

- Idols - YUNGBLUD

MELHOR MÚSICA DE ROCK

- As Alive As You Need Me To Be (Nine Inch Nails)

- Caramel (Sleep Token)

- Glum (Hayley Williams)

- NEVER ENOUGH (Turnstile)

- Zombie (YUNGBLUD)

MELHOR ÁLBUM DE RAP

- Clipse: Let God Sort Em Out

- GloRilla: GLORIOUS

- JID: God Does Like Ugly

- Kendrick Lamar: GNX

- Tyler, the Creator: CHROMAKOPIA

MELHOR MÚSICA DE RAP

- Anxiety - Doechii

- The Birds Don't Sing - Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire

- Sticky - Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

- TGIF - GloRilla

- tv off - Kendrick Lamar and Lefty Gunplay

MELHOR PERFORMANCE DE RAP

- Outside - Cardi B

- Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams

- Anxiety - Doechii

- tv off - Kendrick Lamar and Lefty Gunplay

- Darling, I - Tyler, The Creator and Teezo Touchdown

MELHOR MÚSICA DE R&B

- Folded - Kehlani

- Heart Of A Woman - Summer Walker

- It Depends - Chris Brown & Bryson Tiller

- Overqualified - Durand Bernarr

- YES IT IS - Leon Thomas

MELHOR PERFORMANCE DE R&B

- YUKON - Justin Bieber

- It Depends - Chris Brown & Bryson Tiller

- Folded - Kehlani

- MUTT (Live From NPR's Tiny Desk) - Leon Thomas

- Heart Of A Woman - Summer Walker

MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO

- Justin Bieber: "DAISIES"

- Sabrina Carpenter: "Manchild"

- Lady Gaga: "Disease"

- Chappell Roan: "The Subway"

- Lola Young: "Messy"

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL

- SWAG - Justin Bieber

- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

- Something Beautiful - Miley Cyrus

- MAYHEM - Lady Gaga

- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims

MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE POP

- Midnight Sun - Zara Larsson

- Illegal - PinkPantheress

- Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco

- Abracadabra - Lady Gaga

- Just Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL

- Harlequin - Lady Gaga

- A Matter Of Time - Laufey

- Wintersongs - Laila Biali

- The Gift Of Love - Jennifer Hudson

- Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile

- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA ALTERNATIVA

- Everything Is Peaceful Love Bon Iver

- Alone - The Cure

- SEEIN' STARS - Turnstile

- mangetout - Wet Leg

- Parachute - Hayley Williams

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

- DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator

- Ego Death At A Bachelorette Party - Hayley Williams

- SABLE, fABLE - Bon Iver

- Songs Of A Lost World - The Cure

- moisturizer - Wet Leg

PRODUTOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO

- Dan Auerbach

- Cirkut

- Dijon

- Blake Mills

- Sounwave

COMPOSITOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO

- Amy Allen

- Edgar Barrera

- Jessie Jo Dillon

- Tobias Jesso Jr.

- Laura Veltz

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL

- Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia

- No Sign of Weakness - Burna Boy

- Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia

- Eclairer le monde : Light the World - Youssou N'Dour

- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti

- Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA AFRICANA

- Love - Burna Boy

- With You - Davido and Omah Lay

- Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin

- Gimme Dat - Ayra Starr and Wizkid

- PUSH 2 START - Tyla