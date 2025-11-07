Caetano e Bethânia são indicados no Grammy 2026; veja a lista completa
Irmãos concorrem na categoria de melhor álbum de música global e são os únicos brasileiros indicados nesta edição da premiação
O Grammy anunciou, nesta sexta-feira (7/11), as indicações para a sua 68ª edição, que acontece em 1º de fevereiro do ano que vem. O prêmio mais importante da indústria musical americana, da Academia de Gravação, destaca nomes como Lady Gaga, com o álbum "Mayhem"; Bad Bunny, por "Debí Tirar Más Fotos"; Sabrina Carpenter, pelo badalado "Man's Best Friend"; além de Kendrick Lamar, com o disco "GNX", nas principais categorias -dentre eles, álbum, música e gravação do ano.
Lamar, que levou cinco troféus na edição anterior do Grammy, é o com mais indicações ao todo, com nove menções.
Depois dele vem Lady Gaga, com sete, superando o recorde de indicações dela, em 2010, quando concorreu a seis gramofones. A diva pop está empatada com os produtores Jack Antonoff e Cirkut.
Depois, todos com seis indicações, estão Sabrina Carpenter, Serban Ghenea, Bad Bunny e Leon Thomas.
O disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, foi indicado na categoria de melhor álbum de música global. Os baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.
Lista dos indicados às principais categorias do Grammy 2026:
GRAVAÇÃO DO ANO
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- DtMF ? Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish
- luther - Kendrick Lamar & SZA
- The Subway - Chappell Roan
ÁLBUM DO ANO
- SWAG - Justin Bieber
- MAYHEM - Lady Gaga
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- GNX - Kendrick Lamar
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
MÚSICA DO ANO
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- DtMF - Bad Bunny
- luther - Kendrick Lamar & SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER - Billie Eilish
ARTISTA REVELAÇÃO
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
MELHOR GRAVAÇÃO DANCE/ELETRÔNICA
- No Cap - Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap - Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER - KAYTRANADA
- VOLTAGE - Skrillex
- End Of Summer - Tame Impala
MELHOR ÁLBUM DE ROCK
- private music - Deftones
- I quit - HAIM
- From Zero - Linkin Park
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Idols - YUNGBLUD
MELHOR MÚSICA DE ROCK
- As Alive As You Need Me To Be (Nine Inch Nails)
- Caramel (Sleep Token)
- Glum (Hayley Williams)
- NEVER ENOUGH (Turnstile)
- Zombie (YUNGBLUD)
MELHOR ÁLBUM DE RAP
- Clipse: Let God Sort Em Out
- GloRilla: GLORIOUS
- JID: God Does Like Ugly
- Kendrick Lamar: GNX
- Tyler, the Creator: CHROMAKOPIA
MELHOR MÚSICA DE RAP
- Anxiety - Doechii
- The Birds Don't Sing - Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire
- Sticky - Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- TGIF - GloRilla
- tv off - Kendrick Lamar and Lefty Gunplay
MELHOR PERFORMANCE DE RAP
- Outside - Cardi B
- Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice, Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- Anxiety - Doechii
- tv off - Kendrick Lamar and Lefty Gunplay
- Darling, I - Tyler, The Creator and Teezo Touchdown
MELHOR MÚSICA DE R&B
- Folded - Kehlani
- Heart Of A Woman - Summer Walker
- It Depends - Chris Brown & Bryson Tiller
- Overqualified - Durand Bernarr
- YES IT IS - Leon Thomas
MELHOR PERFORMANCE DE R&B
- YUKON - Justin Bieber
- It Depends - Chris Brown & Bryson Tiller
- Folded - Kehlani
- MUTT (Live From NPR's Tiny Desk) - Leon Thomas
- Heart Of A Woman - Summer Walker
MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO
- Justin Bieber: "DAISIES"
- Sabrina Carpenter: "Manchild"
- Lady Gaga: "Disease"
- Chappell Roan: "The Subway"
- Lola Young: "Messy"
MELHOR ÁLBUM POP VOCAL
- SWAG - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- MAYHEM - Lady Gaga
- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims
MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE POP
- Midnight Sun - Zara Larsson
- Illegal - PinkPantheress
- Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco
- Abracadabra - Lady Gaga
- Just Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae
MELHOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL
- Harlequin - Lady Gaga
- A Matter Of Time - Laufey
- Wintersongs - Laila Biali
- The Gift Of Love - Jennifer Hudson
- Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA ALTERNATIVA
- Everything Is Peaceful Love Bon Iver
- Alone - The Cure
- SEEIN' STARS - Turnstile
- mangetout - Wet Leg
- Parachute - Hayley Williams
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA
- DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator
- Ego Death At A Bachelorette Party - Hayley Williams
- SABLE, fABLE - Bon Iver
- Songs Of A Lost World - The Cure
- moisturizer - Wet Leg
PRODUTOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
COMPOSITOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL
- Caetano e Bethânia Ao Vivo - Caetano Veloso And Maria Bethânia
- No Sign of Weakness - Burna Boy
- Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia
- Eclairer le monde : Light the World - Youssou N'Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) - Shakti
- Chapter III: We Return To Light - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA AFRICANA
- Love - Burna Boy
- With You - Davido and Omah Lay
- Hope & Love - Eddy Kenzo & Mehran Matin
- Gimme Dat - Ayra Starr and Wizkid
- PUSH 2 START - Tyla