EMOÇÃO E DESPEDIDA

Coral canta 'O Trem Azul' em missa de sétimo dia de Lô Borges; veja vídeo

Sob forte emoção, versos de canções do cantor preencheram a Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha, em BH, na noite deste sábado (8/11)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/11/2025 21:53

Ao todo, três corais – Ensaio aberto, Coral do Hospital Felício Rocho e Madrigal Scala – realizaram as homenagens na igreja
Ao todo, três corais – Ensaio aberto, Coral do Hospital Felício Rocho e Madrigal Scala – realizaram as homenagens na igreja crédito: Marcos Vieira/EM/DA. Press

Dezenas de pessoas presentes na missa de sétimo dia de Lô Borges, ícone da MPB que faleceu no último domingo (2/11), acompanharam os corais e cantaram a todo pulmão as músicas “O Trem Azul” e “Quem sabe isso quer dizer amor”, composições que transcenderam gerações na cena musical brasileira.

A celebração foi realizada na noite deste sábado (8/11) na Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha, na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. Assista: 

Ao todo, três corais – Ensaio aberto, Coral do Hospital Felício Rocho e Madrigal Scala – realizaram as homenagens na igreja. A primeira música tocada pelos corais foi “O Trem Azul”. A princípio, apenas os familiares e amigos próximos de Lô cantaram o sucesso, mas, depois, todos os presentes seguiram com a música, conhecida pelo verso “Você pega o trem azul, o sol na cabeça”.

Emocionados, a cantoria comoveu os presentes, envolvendo-os em lágrimas e vivas. Em seguida, o sobrinho do cantor Rodrigo Borges cantou “Quem sabe isso quer dizer amor” enquanto tocava violão. Em pouco tempo, toda a igreja engajou e participou da homenagem. Segundo Rodrigo, a beleza e o reconhecimento do trabalho do de Lô devem ficar marcados.

O maestro Lindomar Gomes, que conduziu o coral na missa, incentivou os presentes a acompanharem as músicas. De acordo com ele, foi um prazer participar da missa, uma vez que o músico esteve presente em vários momentos nos corais da igreja. O irmão de Lô, Telo Borges, também participou das homenagens.

Antes mesmo das homenagens, ao final da missa, os parentes e amigos do artista já estavam emocionados. O irmão de Lô, Yé Borges, relatou que os últimos dias foram difíceis para toda a família, mas que estão se apoiando na fé para superar o luto. Ele considera que a família está “lambendo as feridas”, e que a missa serviria para encerrar parte do luto.

Contribuição para a MPB

A partida de Lô Borges relembrou a atemporalidade de seu legado e do grupo Clube da Esquina, no qual foi um dos fundadores, que continuam a inspirar a nova cena musical de Belo Horizonte.

O músico lançou um disco por ano entre 2019 e 2025, mas se destacou como um dos nomes mais influentes da música brasileira há décadas. O Clube da Esquina, nascido nos encontros na capital mineira no fim dos anos 1960, segue moldando a identidade de várias gerações.

O Clube da Esquina foi um coletivo de amigos que revolucionou a MPB. Formado por Milton Nascimento, Lô e Márcio Borges, Toninho Horta e Beto Guedes, o resultado do movimento foi uma sonoridade única, com harmonias sofisticadas e letras poéticas reconhecidas mundialmente.

Lô foi coautor, junto a Milton Nascimento, do álbum "Clube da Esquina", lançado em 1972, um divisor de águas na música brasileira. Sua parceria com Milton começou cedo, com composições como "Para Lennon e McCartney" e "Clube da Esquina", presentes no disco Milton, de 1970.

Descrito como um "craque em harmonias e melodista habilidoso", o artista sempre esteve à frente do seu tempo. Sua música se destacou pela fusão de influências, misturando Beatles, baião, psicodelia, jazz, pop, rock progressivo e MPB.

Seu primeiro disco solo, o "Disco do Tênis", de 1972, que contém o sucesso "O Trem Azul", tornou-se um clássico cult e demonstrou sua capacidade inventiva. O álbum teve reconhecimento posterior, chegando a ser citado como influência por artistas internacionais, como Alex Turner da banda Arctic Monkeys.

Lô se manteve como um compositor produtivo ao longo da vida, gravando dezenas de discos. Durante o confinamento da pandemia, por exemplo, chegou a compor cerca de 40 músicas. Segundo o irmão, Yé Borges, ele vinha compondo compulsivamente e deixou quatro álbuns de músicas inéditas prontos – dois deles já mixados.

