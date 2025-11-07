'Michael': o que já sabemos sobre a cinebiografia de Michael Jackson

O filme "Michael", estrelado pelo sobrinho do cantor Jaafar Jackson, ganhou o primeiro trailer nesta quinta (6/11). A cinebiografia mostrará um retrato completo e sem filtros do homem por trás da música, desde o início no Jackson 5, até se tornar o Rei do Pop.

A semelhança do ator escolhido impressiona e a expectativa é alta. O longa, que começou a ser produzido em 2023, é dirigido por Antoine Fuqua, conhecido por seu trabalho em “Training Day (Dia de Treinamento)”. A escolha de Jaafar Jackson para o papel principal foi celebrada pela família e pelos fãs, dada sua incrível semelhança física e vocal com o tio.

O que esperar da história

O roteiro de “Michael” promete abranger todas as fases da vida do artista. A narrativa deve cobrir desde o início de sua carreira no grupo Jackson 5, ao lado dos irmãos, até se tornar um dos maiores ícones da cultura pop mundial como artista solo. O filme não deve fugir dos momentos mais difíceis que marcaram sua trajetória.

A proposta é mostrar o lado humano do gênio criativo, incluindo suas inspirações, suas lutas e o preço da fama. A produção teve acesso a músicas e materiais inéditos, o que pode trazer novas perspectivas sobre o processo criativo do Rei do Pop para as telas.

Elenco e data de estreia

Além de Jaafar Jackson, o elenco conta com nomes de destaque. O ator Colman Domingo, indicado ao Oscar, interpretará Joe Jackson, o patriarca da família. Nia Long dará vida à mãe de Michael, Katherine Jackson.

O longa tem estreia mundial agendada para 24 de abril de 2026, com lançamento também em formato IMAX. Originalmente previsto para 2025, o lançamento foi adiado para garantir a melhor versão final do filme após passar por regravações adicionais.

