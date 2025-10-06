Assine
Primeira namorada de Michael Jackson, Tatum O’Neal revela em livro a sua vida dramática

    Na ocasião, ela foi laureada como Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance em “Lua de Papel” (1973). Foto: UCLA Library Special Collections/wikimédia Commons
    A sua interpretaÃ§Ã£o no filme do diretor Peter Bogdanovich foi tÃ£o festejada que para muitos crÃ­ticos da Ã©poca ela deveria ter sido indicada para a categoria principal, a de Melhor Atriz. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    “Lua de Papel” se desenvolve durante a chamada Grande Depressão de 1929, nos Estados Unidos, em uma das maiores crises do capitalismo. Foto: Divulgação
    Na trama, Tatum vive a pequena Addie, que cruza o caminho do protagonista, o vigarista Moses Pray, interpretado por Ryan O’Neal, pai da atriz. Foto: Divulgação
    A começar pela relação com o próprio pai. Ela conta que Ryan O’Neal, morto em 2023 aos 82 anos, teve uma reação explosiva ao saber que ela tinha sido indicada ao Oscar e ele não. Ressentido, o ator deu um soco na filha. Foto: Flickr Chuck Sneed
    A premiação, que deveria ser uma lembrança doce, desapareceu de sua memória, segundo ela descreve no livro. Foto: Instagram @tatum__oneal
    “O sentimento que mais associo à vitória no Oscar é uma tristeza avassaladora por ter sido abandonada por meus pais - ambos, pois minha mãe permaneceu em silêncio - mais uma vez”, narra Tatum na biografia. Foto: - John Mathew Smith/wikimédia Commons
    Joanna Moore mãe de Tatum, também era atriz e, na época da premiação da filha, era consumida pelo vício em álcool e outras substâncias. Joanna morreu em 1997, aos 63 anos. Foto: Domínio Público
    “Era como se, de repente, ele visse que havia valor em ter uma filha vencedora do Oscar”, enfatiza. Foto: Instagram @tatum__oneal
    A vida de Tatum foi marcada pelo distanciamento dos pais - Ryan O’Neal também era dependente químico - e por episódios de abuso que ela revelou ter sofrido. Foto: Instagram @tatum__oneal
    Ela própria acabou se viciando em drogas e tentou dar cabo da própria vida três vezes. Foto: Instagram @tatum__oneal
    Em maio de 2020, aos 59 anos, ela ficou em coma por seis semanas após sofrer uma overdose que resultou em um derrame. “Quase morri”, declarou Tatum à revista “People”. Foto: Instagram @tatum__oneal
    Uma curiosidade sobre a vida amorosa de O’Neal é que ela foi a primeira namorada de Michael Jackson. Ao menos, foi o primeiro relacionamento que o astro do pop expôs publicamente. Foto: Instagram @tatum__oneal
    Além de “Lua de Papel”, Tatum atuou em outros filmes, como “Garotos em Ponto de Bala’ (1976), “The Runaways: Garotas do Rock” (2010) e “Possessão - O Último Estágio” (2019), mas não chegou nem perto de repetir o sucesso do filme que estrelou ainda na infância e deu a ela o Oscar. Foto: - Divulgação
