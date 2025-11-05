5 filmes que prometem dominar a corrida pelo Oscar estreiam esta semana

Com a aproximação das nomeações ao Oscar 2026, Hollywood acelera o lançamento de filmes com potencial para premiações, e alguns títulos já aparecem entre os favoritos da temporada, como "One Battle After Another" e "Sinner", enquanto novos lançamentos programados para novembro prometem agitar ainda mais os cinemas e as plataformas de streaming.

Sydney Sweeney pode conquistar seu primeiro Oscar com Christy

Em "Christy", Sydney Sweeney brilha como protagonista ao interpretar a boxeadora Christy Martin. O filme, dirigido por David Michôd, destaca não só o desempenho físico da atriz, mas seu talento dramático ao retratar a superação após uma tentativa de assassinato sofrida por sua personagem.

A atuação forte de Sweeney tem sido reconhecida desde festivais, colocando-a como uma das favoritas para indicações ao Oscar. Apesar da presença de Ben Foster no elenco, a performance de Sweeney domina as discussões sobre premiações para o filme.

Jennifer Lawrence pode ganhar mais uma indicação ao Oscar por Die, My Love

Jennifer Lawrence surge novamente como destaque na temporada de premiações com "Die, My Love", longa dirigido por Lynne Ramsay. O drama acompanha a experiência intensa de uma mãe em isolamento, papel que permite a Lawrence explorar camadas profundas de atuação.

A presença de Lawrence já foi reconhecida por prêmios como Gotham Awards, tornando-a forte concorrente a Melhor Atriz. Caso o filme mantenha a recepção positiva, é possível também que Lynne Ramsay seja lembrada pela direção.

Train Dreams se destaca como possível candidato em diferentes categorias do Oscar

Distribuído pela Netflix, "Train Dreams" chega primeiro aos cinemas e depois ao streaming, reunindo elogios desde sua estreia em Sundance. O filme narra desafios familiares enfrentados por um desenvolvedor ferroviário, emocionando a crítica e o público.

Além de Melhor Filme e Direção, "Train Dreams" busca se consolidar em várias categorias. Entre os principais pontos que têm chamado a atenção:

Roteiro adaptado elogiado pela crítica especializada

Atuações marcantes do elenco coadjuvante

Fotografia e design de produção sofisticados

Sentimental Value pode disputar Melhor Filme Internacional no Oscar

O novo filme de Joachim Trier, "Sentimental Value", ganha destaque após sua exibição em Cannes. O drama familiar sobre o reencontro de duas irmãs com o pai, após a morte da mãe, impressionou o público e já figura entre os favoritos a Melhor Filme Internacional.

O elenco, liderado por Stellan Skarsgård, é mais um dos pontos altos da produção. O sucesso internacional também aumenta suas chances em categorias principais além da premiação destinada a filmes estrangeiros.

Guillermo del Toro reinventa Frankenstein e entra na disputa pelo Oscar

A visão de Guillermo del Toro para "Frankenstein" encontrou boa recepção após exibições limitadas em cinemas e na Netflix. O filme se destaca pelas categorias técnicas e de atuação, especialmente após uma passagem positiva pelo TIFF.

Por ser um dos poucos principais candidatos do streaming, "Frankenstein" amplia sua base de fãs e deve garantir indicações, principalmente em Melhor Ator Coadjuvante e Direção de Arte.