12 filmes para acompanhar a disputa pelo Oscar 2026

A indústria cinematográfica se prepara para o momento mais emocionante do ano na medida em que se aproxima do final de 2025: a temporada de premiações.

Os filmes Hamnet - A Vida Antes de Hamlet, Pecadores e Christy são apenas alguns dos títulos badalados nesse momento, embora muitos dos possíveis concorrentes ao Oscar 2026 ainda nem tenham estreado.

Um grande número de filmes tidos como favoritos ao Oscar foram lançados nos recentes festivais de cinema de Veneza, Telluride e Toronto, juntando-se a outros que já haviam gerado burburinho em Sundance e Cannes no início do ano.

Uma das esperanças do Brasil, após Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro esse ano, é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça, que foi escolhido pelo Brasil para representar o país na disputa em 2026.

Mas há vários outros filmes que já vêm ganhando destaque internacional.

À medida que começamos a longa jornada até o Oscar em 15 de março, aqui estão 12 favoritos para ficar de olho:

1. Hamnet - A Vida Antes de Hamlet

Universal A atriz irlandesa Jessie Buckley estrela Hamnet, a adaptação do premiado romance de Maggie O'Farrell

Se você fosse escrever a receita perfeita para um possível indicado ao Oscar de melhor filme, os ingredientes seriam muito parecidos com os de Hamnet.

A receita: adapte um romance extremamente popular (de Maggie O'Farrell), contrate uma vencedora recente do Oscar (Chloé Zhao, de Nomadland) para dirigi-lo e escolha dois jovens atores populares (Jessie Buckley e Paul Mescal) para os papéis principais.

Ambientado em 1596, Hamnet examina a morte do filho de 11 anos de William Shakespeare e os eventos que levaram o bardo a escrever sua peça Hamlet.

No fim de semana passado, o filme ganhou o prêmio Toronto People's Choice Award, geralmente um indicativo de sucesso no Oscar. O filme será lançado nos cinemas do Brasil em 29 de janeiro de 2026.

2. Uma Batalha Após a Outra

O diretor Paul Thomas Anderson nunca ganhou um Oscar.

Quase todos os seus filmes anteriores — incluindo Licorice Pizza, Trama Fantasma e Sangue Negro — receberam várias indicações ao Oscar, mas nenhum lhe rendeu o prêmio de melhor filme ou melhor diretor.

Isso pode mudar este ano com Uma Batalha Após a Outra, um filme muito bem recebido e estrelado por Leonardo DiCaprio sobre um grupo de ex-revolucionários que se reúnem para resgatar a filha sequestrada de um dos membros do grupo.

A crítica tem dito que o candidato a melhor filme merece a duração de 2h50min graças à narrativa envolvente e ao ritmo acelerado. O filme estreou no Brasil na quinta-feira (25/9).

3. Pecadores

Warner Bros Michael B Jordan interpreta irmãos gêmeos em Pecadores de Ryan Coogler

Um filme de vampiros lançado muito antes da temporada de premiações não parece favorito ao Oscar.

Mas Pecadores, de Ryan Coogler, é exatamente o tipo de filme que dá esperança a Hollywood em uma era de dificuldades da indústria cinematográfica — uma ideia original e um sucesso de bilheteria ao mesmo tempo.

Ambientado em 1932, o filme foca em dois irmãos gêmeos que retornam para casa, no Delta do Mississippi, em busca de um novo começo, sem perceber que uma força maligna os aguarda. O filme está disponível em algumas plataformas de streaming no Brasil.

4. Bugonia

Universal Emma Stone raspou a cabeça para Bugonia, sua quarta colaboração com o diretor Yorgos Lanthimos

O filme mais recente de Emma Stone a mostra no papel de uma poderosa CEO que é sequestrada por dois teóricos da conspiração que acreditam que ela é uma alienígena.

Mas há muito mais acontecendo sob a superfície do que aparenta, como seria de se esperar de um filme do diretor de Pobres Criaturas e A Favorita, Yorgos Lanthimos.

Embora Stone tenha ganhado o prêmio de melhor atriz duas vezes na última década, seu colega de elenco Jesse Plemons pode receber sua primeira indicação de melhor ator pelo filme. O filme deve ser lançado no Brasil em 30 de outubro.

5. Christy

Black Bear A estrela de Todos Menos Você, Sydney Sweeney, está quase irreconhecível como a boxeadora Christy Martin

De Jerry Maguire: A Grande Virada e King Richard: Criando Campeãs a Um Sonho Possível, o Oscar sempre premiou filmes biográficos sobre esportes.

Há três desse tipo na disputa este ano. O primeiro é estrelado por Sydney Sweeney, de Euphoria, como Christy Martin, uma das boxeadoras mais famosas dos Estados Unidos.

Christy, dirigido por David Michôd, acompanha a ascensão de Martin na década de 1990 e a tentativa de assassinato de seu marido em 2010. Sweeney pode receber sua primeira indicação ao Oscar pelo filme, que ainda não tem data para estreia no Brasil.

6. Anemone

Focus Features Anemone é o primeiro filme de Daniel Day-Lewis desde 2017

Daniel Day-Lewis anunciou sua aposentadoria em 2017, antes do lançamento de Trama Fantasma.

Mas no ano passado, foi anunciado que o vencedor de três Oscars voltaria às telas em um filme dirigido por seu filho Ronan.

O filme acompanha um ex-soldado que se reencontra com seu irmão depois de viver isolado na floresta por 20 anos. O filme ainda não tem data para estreia no Brasil.

7. Coração de Lutador - The Smashing Machine

A24 Depois de anos como uma estrela de sucesso, Dwayne Johnson assume um papel mais dramático

Outro drama esportivo do ano é Coração de Lutador - The Smashing Machine, que traz o astro de sucesso Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, interpretando o lutador de UFC Mark Kerr nos primórdios do esporte, na década de 1990.

The Rock se transforma de diversas maneiras. Não foi só sua aparência física que mudou bastante — o filme marca uma mudança radical na sua carreira. Esta é a primeira vez em que ele é considerado um verdadeiro candidato ao Oscar.

Benny Safdie ganhou o prêmio de melhor diretor em Veneza pelo filme, que será lançado nos cinemas do Brasil em 16 de outubro.

8. Valor Sentimental

Mubi Renate Reinsve (à esquerda) pode receber uma indicação de melhor atriz por Valor Sentimental

Como vencedor do Grand Prix, Valor Sentimental foi um dos grandes sucessos em Cannes este ano.

O filme foca em duas irmãs afastadas que se reconectam com seu pai após a morte de sua mãe.

A candidata a Melhor Atriz, Renate Reinsve, se reencontra com o diretor Joachim Trier, quatro anos após o aclamado sucesso A Pior Pessoa do Mundo. O filme é um possível concorrente do brasileiro O Agente Secreto.

O lançamento no Brasil ainda não tem data.

9. Depois da Caçada

Sony Pictures Ayo Edebiri (à esquerda) conta à sua professora (Julia Roberts) que foi estuprada por outro professor

Esse filme definitivamente vai gerar polêmica na internet.

Uma promissora estudante universitária (Ayo Edebiri) acusa um de seus professores (Andrew Garfield) de estupro, deixando outra professora (Julia Roberts) presa no meio de uma disputa entre os dois.

O diretor Luca Guadagnino espera que este filme o coloque de volta na disputa por prêmios, depois que seus dois filmes anteriores, Queer e Rivais, não tiveram a mesma sorte. Estreia nos cinemas do Brasil em 9 de outubro.

10. Foi Apenas Um Acidente

Memento Foi Apenas Um Acidente ganhou destaque em Cannes

Seguindo os passos do vencedor de melhor filme do ano passado, Anora, o filme de Jafar Panahi Foi Apenas um Acidente ganhou a prestigiosa Palma de Ouro em Cannes em maio.

Em um cenário de repressão política no Irã, o filme acompanha um homem que reconhece o ex-oficial de inteligência que o torturou na prisão após um encontro casual em uma garagem.

O filme provavelmente será indicado na categoria internacional, tendo sido selecionado para representar a França em vez de seu país natal, o Irã, e pode muito bem concorrer também ao prêmio de melhor filme. Estreia no Brasil em 4 de dezembro.

11. Marty Supreme

Getty Images Timothée Chalamet foi fotografado nas filmagens de Marty Supreme nas ruas de Nova York em outubro passado

Há muito poucos filmes de Hollywood sobre tênis de mesa para o nosso gosto — algo que este filme de Josh Safdie pretende corrigir.

Estrelado pelo recente indicado ao Oscar Timothée Chalamet, Marty Supreme é vagamente baseado na saga do mesa-tenista Marty Reisman. Estreia em 8 de janeiro de 2026 no Brasil.

12. Wicked: Parte II e Avatar: Fogo e Cinzas

Universal Ariana Grande e Cynthia Erivo retornarão na sequência de Wicked, que foi filmada junto com o primeiro filme

Estamos trapaceando ao colocar dois filmes em uma única posição na lista, mas as sequências de Wicked e Avatar têm muito em comum.

Ambos provavelmente arrasarão nas bilheterias antes do Natal, ambos são novos filmes de indicados anteriores a melhor filme e ambos têm dois pontos nos títulos.

Wicked: Parte II, de Jon M Chu, concluirá a história de origem de Elphaba, a bruxa má do oeste, enquanto Avatar: Fogo e Cinzas, de James Cameron, verá os Na'vi encontrarem uma nova tribo agressiva.

Com uma categoria de melhor filme expandida, a Academia gosta de indicar alguns sucessos de bilheteria, principalmente porque isso ajuda a cerimônia a permanecer relevante para o público mais jovem.

Quais outros filmes estão na disputa?

Netflix Rebecca Ferguson estrela o thriller Casa de Dinamite, de Kathryn Bigelow

Não tivemos espaço para mencionar todos os candidatos aos prêmios acima, então aqui está um breve resumo de alguns outros: