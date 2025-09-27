‘Ainda estou aqui’ chega à 66ª premiação com vitória inédita no cinema

“Ainda estou aqui” acaba de alcançar sua 66ª premiação. O filme de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, recebeu o Prêmio Lihuen de Melhor Filme Ibero-Americano, entregue pela primeira vez pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile.



A cerimônia ocorreu neste sábado (27/9), no Centro Cultural Gabriela Mistral, em Santiago, com a presença da produtora Maria Carlota Bruno, que representou a equipe na entrega.

“Este reconhecimento é ainda mais especial por se tratar da primeira edição de um prêmio que celebra o cinema falado em português e em espanhol, línguas que compartilham uma história de resistência e criatividade”, afirmou Maria Carlota.

O diretor Walter Salles também destacou a relevância da premiação. “O prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano da Academia de Cinema do Chile é uma alegria para toda a família de ‘Ainda estou aqui’, pela admiração que temos pelo cinema chileno e por como ele tratou dos temas da memória e da resistência”, disse, citando obras como “Nostalgia da luz”, de Patricio Guzmán, “Machuca”, de Andrés Wood, além de “Post mortem” e “No”, ambos de Pablo Larraín.

Sobre o que é o filme “Ainda estou aqui”?

Um ano após estrear no Festival de Veneza, o longa inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva já ultrapassou a marca de 8,5 milhões de espectadores no mundo. A trama se passa nos anos 1970, durante o endurecimento da ditadura militar no Brasil, e acompanha a história real da família Paiva. Após o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, levado por militares à paisana, sua esposa, Eunice, enfrenta décadas em busca da verdade, ao mesmo tempo em que precisa reinventar a vida ao lado dos filhos.

Principais prêmios conquistados pelo longa: