CINEMA

‘Ainda estou aqui’ chega à 66ª premiação com vitória inédita no cinema

Longa de Walter Salles venceu o Prêmio Lihuen de Melhor Filme Ibero-Americano, concedido pela primeira vez no Chile

27/09/2025 14:21

"Eu não fico muito empolgado com o Oscar, exceto quando filmes como 'Projeto Flórida', 'Ainda Estou Aqui', ou 'Emilia Pérez' estão entre os prováveis indicados do ano", declarou o ator à revista Variety.
Com mais de 8,5 milhões de espectadores, "Ainda estou aqui" já ganhou mais de 60 prêmios crédito: Divulgação

“Ainda estou aqui” acaba de alcançar sua 66ª premiação. O filme de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, recebeu o Prêmio Lihuen de Melhor Filme Ibero-Americano, entregue pela primeira vez pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile.

A cerimônia ocorreu neste sábado (27/9), no Centro Cultural Gabriela Mistral, em Santiago, com a presença da produtora Maria Carlota Bruno, que representou a equipe na entrega.

“Este reconhecimento é ainda mais especial por se tratar da primeira edição de um prêmio que celebra o cinema falado em português e em espanhol, línguas que compartilham uma história de resistência e criatividade”, afirmou Maria Carlota.

O diretor Walter Salles também destacou a relevância da premiação. “O prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano da Academia de Cinema do Chile é uma alegria para toda a família de ‘Ainda estou aqui’, pela admiração que temos pelo cinema chileno e por como ele tratou dos temas da memória e da resistência”, disse, citando obras como “Nostalgia da luz”, de Patricio Guzmán, “Machuca”, de Andrés Wood, além de “Post mortem” e “No”, ambos de Pablo Larraín.

Sobre o que é o filme “Ainda estou aqui”?

Um ano após estrear no Festival de Veneza, o longa inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva já ultrapassou a marca de 8,5 milhões de espectadores no mundo. A trama se passa nos anos 1970, durante o endurecimento da ditadura militar no Brasil, e acompanha a história real da família Paiva. Após o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, levado por militares à paisana, sua esposa, Eunice, enfrenta décadas em busca da verdade, ao mesmo tempo em que precisa reinventar a vida ao lado dos filhos.

Principais prêmios conquistados pelo longa: 

  • Oscar – Melhor Filme Internacional

  • Globo de Ouro – Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres)

  • Festival de Veneza – Melhor Roteiro, SIGNIS Award e Green Drop Award

  • Grande Prêmio FIPRESCI – Melhor Filme do Ano

  • Prêmio Platino – Melhor Filme Ibero-Americano, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Direção (Walter Salles)

  • Satellite Awards 2025 – Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres)

  • Prêmio Goya – Melhor Filme Ibero-Americano

  • The Critics' Choice Association – Celebration of Latino Cinema & Television**: Melhor Atriz Internacional (Fernanda Torres)

