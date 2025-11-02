Filme 'Enterre seus mortos' mostra a evolução do terror brasileiro

Há partes de “Enterre seus mortos”, o novo filme de Marco Dutra, que fazem lembrar “Bacurau” e “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho: corpos deixados ao léu e fortalezas, numa enganosa atmosfera bucólica, tomam conta de parte do enredo.

Depois de brilhar no terrível suspense de “As boas maneiras”, dirigido por Juliana Rojas e o próprio Dutra, a fotografia de Rui Poças volta a impressionar neste longa que alinha o caos sorrateiro da pequena Abalurdes às pencas de perturbações internas que tomam conta de personagens centrais, Nete (Marjorie Estiano) e Edgar Wilson (Selton Mello), amantes, além de colegas de esdrúxulo trabalho.

Ela anuncia, via rádio, focos de animais mortos em estradas, para que ele promova a coleta. A complacência, em cenários de acidente de trânsito nas vias, sempre pende para os animais.

Baseado no livro homônimo de Ana Paula Maia, lembrada pela série “Desalma” e pelo longa “Deserto”, que integrou seleção do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, “Enterre seus mortos”, por vezes, mostra-se confuso, dados os surtos e rompantes brotados de personagens que parecem destinados ao apocalipse. A dado ponto, ressona um conclame: “Acordai” (certamente, pela repetição, à la “São Paulo S/A”, é algo que toca o público).

No Halloween, relembre o nascimento do terror brasileiro com Zé do Caixão



O protagonista, que flerta com o demoníaco pelas camadas de traumas e multiplicidade de caráter, presencia, sem muita aflição, o desequilíbrio entre bons e maus ao redor dele.

A relação doentia de Edgar com o ex-padre Tomás (Danilo Grangheia, de “O sequestro do voo 375”) rende bons momentos. Enamorada de misteriosa religião, Nete convive bem com a tia meio pancada (papel de Betty Faria), enquanto transita algo ilesa entre apavorantes elementos do filme, que avoluma paralelos de rebanhos de ovelhas (mortas), raios, sangue e cadáveres moídos.

Nesse conto sobre solidão, há boas performances de Gilda Nomacce (que virou meme, por causa da produção) e de Vittoria Seixas, na pele da angelical Mariana.



“ENTERRE SEUS MORTOS”

Brasil, 2025, 128min. De Marco Dutra, com Selton Mello, Marjorie Estiano, Danilo Grangheia e Betty Faria. Em cartaz no Cidade 6 (18h10 e 20h50); Contagem 7 (18h20 e 21h); Monte Carmo 5 (16h05, 21h); Sala 2 do Centro Cultural Unimed-BH Minas (20h40, exceto 3/11); UNA Cine Belas Artes (14h30 e 20h40).