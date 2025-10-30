Assine
HORROR

Halloween: confira 5 livros nacionais de horror

Do folclore ao horror psicológico; conheça obras de terror escritas por autores brasileiros

Flor Sette Câmara
Repórter
Repórter
30/10/2025 14:22 - atualizado em 30/10/2025 14:24

Do folclore ao horror psicológico; conheça obras literárias de terror feitas no Brasil
Conheça obras literárias de terror feitas no Brasil crédito: Divulgação // Darkside

A popularização das redes sociais tem ampliado cada vez mais o acesso à literatura nacional. Com divulgações orgânicas, muitos autores independentes alcançaram visibilidade rompendo barreiras tradicionais por meio da autopublicação.

O terror, antigamente considerado um nicho pouco valorizado, está se superando dentre as tantas obras da literatura brasileira de sucesso. Para entrar no clima do Halloween, comemorado nesta sexta-feira (31/10), a reportagem listou cinco livros nacionais que dão um gostinho do horror literário.

Amplificador

No livro “Amplificador”, o autor Cesar Bravo explora um mundo de pesadelos tecno-biológicos em uma terra fictícia. Com um toque de humor ácido, a narrativa revela uma conexão entre tecnologia e biologia por meio de um horror brutal e perturbador, questionando a solidão no universo.

Ultra Carnem

Essa outra narrativa produzida por Cesar Bravo traz detalhes assustadores sobre a infância e a obra maldita de Wladimir Lester, o estranho menino pintor. No suspense, o autor investiga quem é o prato principal na disputa entre o céu e o inferno, com uma conclusão complexa: não há como enganar o céu e o inferno.

Vespeiro

Explorando prazeres e dissabores da alma feminina, Irka Barrios apresenta em "Vespeiro" um contexto repleto de horrores cotidianos que envolvem maternidade, sexualidade e relacionamentos intempestivos. Por meio de trinta narrativas perturbadoras, a escritora traz à tona o sangue latino-americano que passa por tempos tempestuosos.

Jantar Secreto

Com mais de 100 mil exemplares vendidos, o livro de ficção escrito por Raphael Montes relata a história de um grupo de amigos que organiza jantares misteriosos para conseguirem dinheiro. Ao longo da trama, Montes explora o limite da índole perversa que os personagens jamais imaginavam existir entre as pessoas que eles confiavam.

Sina

O Brasil, em toda sua extensão, representa o que é viver vários mundos em um só, por meio das diversas culturas inseridas dentro de uma só nação. “Sina”, história de Márcio Benjamin, explora parte do cotidiano das regiões mais interioranas do país, suas lendas e seu folclore.

halloween literatura terror

