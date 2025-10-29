Assine
HALLOWEEN

Playlist de Halloween: confira cinco hinos para o Dia das Bruxas

Prepare o clima para o Dia das Bruxas com uma seleção de qualidade assustadora, que vai de Michael Jackson a Secos & Molhados

29/10/2025 16:07 - atualizado em 29/10/2025 16:34

Playlist de Halloween: das clássicas às nacionais
'Thriller' é um dos hinos do Halloween crédito: Reprodução

O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, será comemorado nesta sexta-feira (31/10). Para entrar no clima, a reportagem sugere abaixo algumas músicas para a trilha sonora das celebrações, que ganham um espaço cada vez maior no Brasil.

De clássicos internacionais do Halloween até músicas nacionais que podem integrar a playlist, a soundtrack pode transformar qualquer ambiente e garantir a atmosfera perfeita para uma festa.

Clássicos que não podem faltar

Com um clipe que já acumula mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, "Thriller", de Michael Jackson, é praticamente o hino oficial do Halloween. O vídeo icônico que revolucionou a indústria musical faz dela uma escolha obrigatória para as playlists.

Outra faixa indispensável é "Ghostbusters", de Ray Parker Jr. Tema do filme "Os caça-fantasmas", a canção é sinônimo de nostalgia e também é uma das mais populares mundialmente quando se trata da data comemorativa.

Para quem gosta de rock

"Sympathy for the devil", dos Rolling Stones, é uma escolha certeira para os amantes de rock. A letra é narrada sob a perspectiva do diabo, criando uma perspectiva sombria e a cara do Halloween.

Para os fãs de um som mais gótico, "Bela Lugosi's Dead", da banda Bauhaus, é fundamental. Considerada por muitos o marco inicial do rock gótico, a música tem quase dez minutos de uma sonoridade densa e hipnótica, ideal para os momentos mais misteriosos da noite.

Surpresa brasileira

Para trazer um toque especial à playlist, a canção "O vira", do grupo Secos & Molhados, é a escolha de música nacional ideal. Com a performance teatral de Ney Matogrosso e uma letra cheia de figuras fantásticas, a música pode complementar a trilha sonora de forma única.

A sonoridade e a estética do grupo na época tornam a canção uma adição inesperada e muito bem-vinda para uma celebração de Halloween com identidade brasileira.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

