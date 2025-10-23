Halloween: veja como fazer uma make com seus produtos do dia a dia

As festas de Dia das Bruxas, mundialmente conhecidas como Halloween, são tradicionalmente celebradas em países de língua inglesa e estão cada vez mais populares no Brasil.

A mistura de fantasias e makes artísticas ganha, aos poucos, a visibilidade de quem ama a maquiagem como forma de expressão.

Existem formas de ousar nas maquiagens temáticas com produtos usados no dia a dia, por meio de técnicas simples e versáteis.

A maquiadora Chloé Gaya afirmou que itens como delineador, batom escuro e iluminador podem assumir funções diferenciadas na construção dos visuais. “Com uma boa escolha de tons e aplicação estratégica, um batom vermelho vira sangue falso, uma sombra marrom cria profundidade cadavérica”, conta.

Base, corretivo e contorno

No dia a dia, esses itens servem para uniformizar e marcar a pele. Durante o Halloween, é possível ousar um pouco mais: a aplicação de uma camada de base em tom mais claro em todo o rosto causa o efeito “morto”. Ao escurecer partes específicas, como as laterais do nariz, cria-se a profundidade de zumbi, caveira ou vampira.

A partir daí, é só equilibrar luz e sombra: corretivo claro nas áreas que se deseja destacar; e contorno escuro onde quiser criar aspecto encovado. Os traços marcados funcionam de forma ideal para produções mais gráficas.



Pó compacto ou translúcido



Para o Halloween, o pó tende a ser usado para deixar o rosto mais pálido e opaco, como o de um fantasma. Por meio da construção de camadas nas regiões centrais, é possível criar um acabamento mais artificial e fosco.

Para uma textura envelhecida, usar o pó com água termal, transforma a pele numa reprodução de “boneca quebrada”, construindo um visual mais sombrio e propício para o Dia das Bruxas.



Sombra escura



As sombras mais escuras podem ser usadas para criar olheiras mais profundas e falsos hematomas. “Quanto mais esfumado o produto, mais realista fica o aspecto de cansaço ou decomposição”, afirma Chloé.

Já a famosa sombra preta pode ser utilizada como base para desenhos de caveiras, manchas e queimaduras. Nesses casos, o acabamento é o mais importante: traços feitos com pincel firme ficam mais gráficos, enquanto pincel fofo ou úmido garante manchas realistas.



Batom vermelho



Esse clássico da maquiagem pode simular sangue falso ou machucados, explorando um pouco de criatividade. A mistura com o gloss cria o efeito de sangue fresco.

Com batom vermelho e sombra marrom ou preta, a construção de camadas pode dar outro visual ao objetivo. Por meio desses itens de make, podem ser criados falsos cortes, arranhões e feridas.



Delineador líquido ou lápis preto



Por fim, por meio do delineador líquido e/ou lápis preto, desenhos de teias de aranha, costuras, rachaduras, lágrimas escuras ou veias finas ao redor dos olhos podem transformar seu look de Halloween. Brincando com a intensidade do preto os visuais, pode-se impressionar durante a festa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata