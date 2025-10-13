Cruzeiros ganham festas temáticas de Halloween em alto-mar

31 de Outubro é a data em que se comemora o Halloween — ou Dia das Bruxas. Sua celebração ocorre em vários países, principalmente onde o inglês é idioma oficial. É a véspera da data que no Ocidente é celebrada como o Dia de Todos os Santos (1/11) - um dia antes do Dia de Finados ou dos Mortos. Foto: Alexas Fotos por Pixabay