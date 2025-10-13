Galeria
Cruzeiros ganham festas temáticas de Halloween em alto-mar
Inclui festas à fantasia, concursos criativos de decoração de abóboras e até “casa mal-assombrada” especialmente preparada para entreter as crianças. Foto: Divulgação
No Brasil, a programação estará disponível nas duas primeiras viagens do MSC Preziosa, navio que abre a temporada de cabotagem 2025/2026. Foto: Flickr - kees torn
Os embarques acontecerão em mini-cruzeiros de três noites, com partidas de Santos nos dias 26 e 29 de outubro, incluindo uma parada encantadora em Búzios. Foto: Reprodução do Youtube
31 de Outubro é a data em que se comemora o Halloween — ou Dia das Bruxas. Sua celebração ocorre em vários países, principalmente onde o inglês é idioma oficial. É a véspera da data que no Ocidente é celebrada como o Dia de Todos os Santos (1/11) - um dia antes do Dia de Finados ou dos Mortos. Foto: Alexas Fotos por Pixabay
Tanto que a palavra Halloween significa originalmente, em inglês, All Hallows' Eve (Véspera de Todos os Santos). Foto: Biljana Jovanovic por pixabay
O nome dado no Brasil- Dia das Bruxas - não é tradução literal. Foi a forma popular de adotar a data para festejos que remetem a misticismo e atraem a curiosidade de adultos e crianças. Foto: Cocoparisienne por pixabay
Muitas das tradições do Halloween têm origem no antigo festival celta do fim da colheita, o Samhain, que marcava o início do inverno na antiga Gália (atual França) entre 600 a.C e 800 a.C. . Foto: Domínio público
Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o “Outro Mundo”, onde vivem os mortos. Foto: lauralatimer por Pixabay
Popularmente, se associa o Halloween à bruxaria. Desde meados do século 20, a Bruxaria tornou-se difundida na tradição Wicca, cujo pioneiro, Gerald Gardner, dizia resgatar a mais antiga religião do mundo. Foto: Pexels por Pixabay
Em diversos países, numa das atividades populares de Halloween, crianças batem nas casas e perguntam: "Doces ou Travessuras?". Se a resposta for doce, elas recebem guloseimas. Se for travessura, elas assustam os moradores com máscaras. Foto: elinda Hankins Miller - FlickR
Muitas pessoas capricham nas guloseimas e fazem doces em formatos de monstros e outros personagens assustadores. Foto: HANSUAN FABREGAS por Pixabay
Pelo mundo, o modo como o Halloween é celebrado hoje não tem quase relação com a origem. Só restou uma alusão aos mortos. Uma das características é o uso de disfarces. Foto: ToyahAnette B wikimedia commons
Os celtas acreditavam que adereços e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar. Foto: Mihaela Bodlovic wikimedia commons
Uma das mais propagadas caracterizações do Halloween é transformar abóboras em lanternas, com cortes que formam olhos triangulares e uma grande boca assustadora. Foto: Szabojanos por Pixabay
Chamada de Jack o’lantern, tem origem num conto celta sobre um rapaz proibido de entrar no céu e no inferno que vaga eternamente com sua lanterna em busca de descanso. Foto: Seth Metoyer por Pixabay
As cores laranja e preto marcam o festival do Samhaim porque, no início do outono, as folhas ficam laranja e os dias são mais escuros. Foto: Noupload por Pixabay
As figuras de esqueletos e fantasmas são propagadas na celebração porque, para os celtas, os mortos assumiam essas formas. Foto: Dung Tran por Pixabay
Os morcegos eram atraídos pelas fogueiras nos festivais de Samhaim e, por isso, acabaram se associando também à imagem da celebração. Foto: Pixabay
O Halloween dos países britânicos acabou se espalhando por colônias, como os Estados Unidos e o Canadá. E, mesmo após a independência, a festa se manteve nesses países. Foto: Pezibear por Pixabay
O Halloween chegou ao Brasil nos anos 1970, a partir justamente da influência de filmes americanos que mostravam a celebração. Foto: 3D Animation Production Company por Pixabay
Também é propagado por cursos de idioma que tentam fazer uma conexão cultural entre os países. Foto: freestocks-photos por Pixabay
O Halloween no Brasil atraiu a antipatia de grupos que consideravam a festa uma "americanização" na cultura brasileira. Por isso, foi criado o Dia do Saci, também em 31/10, para festejar uma lenda folclórica brasileira. Apesar disso, o Halloween ainda é comemorado, de forma divertida, inclusive em escolas. Foto: Marconi wikimedia commons
No Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas à fantasia e por decorações em estabelecimentos comerciais e restaurantes, com temática de monstros, vampiros, bruxas, entre outros. Foto: Leo por Pixabay