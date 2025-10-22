Assine
Mundo Corporativo

Bread King celebra 10º edição do Halloween de rua em Moema

Especialista em ultracongelados artesanais integra programação com personagens caracterizados, brincadeiras e distribuição de doces; simultaneamente, loja de Moema oferece ambientação temática completa com cenários instagramáveis e monstros interativos durante todo outubro, unindo gastronomia e entretenimento

DINO
DINO
Repórter
22/10/2025 13:13

Bread King celebra 10º edição do Halloween de rua em Moema

A Bread King Moema marca presença na décima edição do Halloween de Rua da Praça David Nasser, um dos principais eventos temáticos da capital paulista. A participação da marca acontece no sábado, 25 de outubro, das 11h às 17h, com entrada gratuita, e inclui personagens caracterizados, atividades interativas e distribuição de doces para o público.

Paralelamente ao evento na praça, a unidade da Bread King localizada na Rua Inhambu, 1120, mantém durante todo o mês de outubro uma ambientação especial de Halloween, com cenários instagramáveis e "monstros falantes" que interagem com os visitantes de todas as idades.

Experiência imersiva e espaço de convivência

A loja de Moema foi transformada em um cenário temático que oferece oportunidades para fotos e momentos lúdicos. Os monstros falantes, protagonistas da ação, criam uma experiência diferenciada e atraem tanto crianças quanto adultos. O espaço funciona também como cafeteria equipada com wi-fi e tomadas, tornando-se ponto de encontro para quem busca trabalhar ou relaxar.

"A resposta do público à ambientação temática reforça nossa estratégia de criar experiências que vão além da oferta de produtos. O Halloween permite essa aproximação com a comunidade de forma lúdica e acessível", afirma Allan di Mello, CMO da Bread King Moema.

Década de tradição no bairro

O Halloween de Rua da Praça David Nasser celebra 10 anos em 2025 como uma das celebrações sazonais mais relevantes de São Paulo. A programação do dia 25 de outubro reúne:

  • Personagens temáticos em interação com o público
  • Ativações e brincadeiras para todas as idades
  • Distribuição de doces pela Bread King
  • Cenários instagramáveis para fotos
  • Ambiente familiar e gratuito


Sobre a Bread King

A Bread King atua no segmento de pães, doces e salgados artesanais ultracongelados, com um modelo de negócio que permite aos clientes finalizarem o preparo dos produtos em casa. Com portfólio de mais de 200 itens, a marca opera três unidades na capital paulista — Moema, Tatuapé e Mandaqui —, além de serviço de delivery. As lojas funcionam também como cafeterias, com produtos prontos para consumo imediato.

Serviço:

Halloween de Rua – 10 anos Moema
Data: 25 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: das 11h às 17h
Local: Praça David Nasser – Moema, São Paulo
Entrada: gratuita

Bread King Moema
Endereço: Rua Inhambu, 1120 – Moema, São Paulo – SP
Ambientação de Halloween: durante todo o mês de outubro
Instagram: @breadkingmoema

Informações para a imprensa:
Marcelo Santoro
WhatsApp: (11) 98966-9257
E-mail: santoro.marcelo@gmail.com



Website: https://breadking.com.br/

