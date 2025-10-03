Assine
PROGRAMAÇÃO DE ARREPIAR

Halloween: cinemas em BH vão exibir filmes de terror com ingressos a R$ 13

De 23 de outubro a 5 de novembro, Belo Horizonte e outras cidades recebem clássicos e lançamentos do terror com ingressos promocionais; veja os detalhes

Maria Dulce Miranda
03/10/2025 12:33 - atualizado em 03/10/2025 12:34

Filme 'O exorcista' faz parte da programação especial de Halloween
Filme 'O exorcista' faz parte da programação especial de Halloween crédito: Divulgação

O Halloween está chegando e os fãs de terror de Belo Horizonte já podem se preparar: a Temporada do Terror 2025 da Cinemark chega com clássicos do gênero e alguns lançamentos recentes, tudo com ingressos promocionais a R$ 13. Em BH, a programação especial será exibida nas unidades BH Shopping e Diamond Mall.

A ação acontece de 23 de outubro a 5 de novembro, e a pré-venda de ingressos começa no dia 9 de outubro, pelo site e aplicativo da rede. Entre os destaques estão “Drácula de Bram Stoker”, o emocionante “A Noiva Cadáver” de Tim Burton e o clássico “O Bebê de Rosemary”. Alguns filmes - como “Tubarão”, “A Noiva Cadáver” e “A Própria Carne” - ficarão em cartaz por mais tempo.

Programação da Temporada do Terror 2025

O filme A Própria Carne terá ingressos promocionais de R$ 13 apenas entre 3 e 5 de novembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de BH, a Temporada do Terror 2025 acontece em Aracaju, Barueri, Betim, Brasília, Camaçari, Campinas, Campo Grande, Canoas, Cotia, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Goiânia, Guarulhos, Itabuna, Jacareí, Londrina, Mogi das Cruzes, Natal, Niterói, Osasco, Palmas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Gonçalo, São José dos Campos, São José dos Pinhais, São Paulo, Taguatinga, Taubaté, Uberlândia, Vila Velha e Vitória.

