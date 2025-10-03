Halloween: cinemas em BH vão exibir filmes de terror com ingressos a R$ 13

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Halloween está chegando e os fãs de terror de Belo Horizonte já podem se preparar: a Temporada do Terror 2025 da Cinemark chega com clássicos do gênero e alguns lançamentos recentes, tudo com ingressos promocionais a R$ 13. Em BH, a programação especial será exibida nas unidades BH Shopping e Diamond Mall.

A ação acontece de 23 de outubro a 5 de novembro, e a pré-venda de ingressos começa no dia 9 de outubro, pelo site e aplicativo da rede. Entre os destaques estão “Drácula de Bram Stoker”, o emocionante “A Noiva Cadáver” de Tim Burton e o clássico “O Bebê de Rosemary”. Alguns filmes - como “Tubarão”, “A Noiva Cadáver” e “A Própria Carne” - ficarão em cartaz por mais tempo.

Programação da Temporada do Terror 2025

O filme A Própria Carne terá ingressos promocionais de R$ 13 apenas entre 3 e 5 de novembro.

Além de BH, a Temporada do Terror 2025 acontece em Aracaju, Barueri, Betim, Brasília, Camaçari, Campinas, Campo Grande, Canoas, Cotia, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Goiânia, Guarulhos, Itabuna, Jacareí, Londrina, Mogi das Cruzes, Natal, Niterói, Osasco, Palmas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Gonçalo, São José dos Campos, São José dos Pinhais, São Paulo, Taguatinga, Taubaté, Uberlândia, Vila Velha e Vitória.