As maquiagens do cinema têm um poder de transformação que ajudou a imortalizar certos personagens.







Neste 31 de outubro, se inspire em clássicos das telonas para criar a sua própria maquiagem de Halloween.

BEETLEJUICE





Michael Kaeton interpreta o espírito Beetlejuice nos dois filmes da franquia "Os fantasmas se divertem" Reprodução

Em "Beetlejuice: Os fantasmas se divertem", de 1988, Bárbara e Adam Maitland morreram e estão presos em sua antiga casa com uma família desagradável. Suas tentativas de afastar os moradores acabam atraindo o fantasma Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton.

A maquiadora brasileira Ana Gabriela reproduziu a maquiagem do espírito, abusando nos tons de verde e roxo.

CISNE NEGRO

Clássico do suspense e terror psicológico, "Cisne negro" (2010), de Darren Aronofsky, conta a história da bailarina Nina, interpretada por Natalie Portman. Ao conseguir uma vaga em uma companhia de dança, a protagonista mergulha em um pesadelo vivo ao competir pela personagem do Cisne Negro no novo espetáculo, buscando a perfeição a todo custo.



No longa de 2010, a grandiosidade se torna o foco completo da protagonista Reprodução

A maquiagem de destaque do filme é justamente a da personagem buscada por Nina. Com lentes vermelhas e sombra em formato de asa, os olhos representam todo o drama da produção.

EDWARD MÃOS DE TESOURA

Personagem marcou o início da carreira de Johnny Depp Reprodução

No clássico de Tim Burton, "Edward mãos de tesoura" (1990), Johnny Depp interpreta Edward, um jovem que mora sozinho em um castelo isolado. Criação inacabada de um inventor que morreu, Edward tem tesouras no lugar das mãos e por isso seu rosto é coberto por cicatrizes de cortes.

Para recriar a maquiagem de Edward, não se esqueça da sombra preta e roxa para imitar os olhos fundos do personagem. Para as cicatrizes, o uso de branco e tons mais escuros para criar relevo podem ser uma boa opção.





ELVIRA Em "Elvira: A rainha das trevas" (1988), dirigido por James Signorelli, o estilo da protagonista marcou uma geração de mulheres. Na comédia de humor negro, Elvira, interpretada por Cassandra Peterson, é uma apresentadora de um programa de baixo orçamento sobre filmes de terror, mas, ao herdar uma mansão em uma cidadezinha dos Estados Unidos, precisa enfrentar o conservadorismo da população frente seu cabelo volumoso, maquiagem extravagante e longos decotes. Peterson faz aparições como a personagem até os dias de hoje Reprodução A maquiagem é muito simples. Sombra azul e roxa, cílios longos e um grande delineado gatinho preto fazem a referência direta a personagem.



#halloweenmakeup #elviramistressofthedark #makeupchallenge #gothmakeup #halloweencostume ? ill do it - ? @ohmygeeee Hi Darlings, it’s me Elvira ???????? #elvira



FREDDY KRUEGER

Protagonista do clássico do terror "A hora do pesadelo" (1984), de Wes Craven, Freddy Krueger é um homem que, após molestar crianças, foi queimado vivo por sua comunidade. Como vingança, o personagem retorna anos após sua morte, com marcas de queimadura e garras de aço, para assombrar, por meio do sono, aqueles que o mataram.

Pessoas recriam a figura do personagem para o Halloween há anos Reprodução

Para o Halloween, é possível recriar as cicatrizes de Freddy apenas com sombras vermelha, branca e preta.



*Estagiárias sob a supervisão do subeditor Humberto Santos