Streaming mudou radicalmente a relação do artista com o público

O 1º Encontro dos Sindicatos dos Músicos do Brasil (Esmub) será realizado nesta sexta-feira e sábado (1° e 2/11), no Rio de Janeiro. Vão se reunir representantes de artistas de Minas Gerais, Amazonas, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins, no evento que conta com apoio da Federação Internacional de Músicos (FIM) e do SindMusiRJ.



Vários temas serão debatidos, como a relação dos músicos com as plataformas de streaming, acordos coletivos, impactos da inteligência artificial (IA) na indústria musical e direitos autorais.



Estarão presentes John Acosta, coordenador regional da FIM para América Latina e Caribe, e Benoit Machuel, secretário-geral da FIM.



Vários palestrantes participarão do Esmub – entre eles estão Leonardo de Marchi, professor da UFRJ e autor do livro “A indústria fonográfica digital: Formação, lógica e tendências”; Cesar Andrade Machado de Morais, coordenador-geral de Regulação de Direitos Autorais e Intelectuais da Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura; Patrícia Rodrigues, representante do Movimento das Mulheres Sambistas do Rio de Janeiro; e Hudson Lima, coordenador de Ópera e Música de Concerto da Funarte.