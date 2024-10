Lexa surpreendeu os fãs ao anunciar sua primeira gravidez, fruto de seu namoro com o ator Ricardo Vianna, nesta quinta-feira (31/10). Ricardo, que já é pai de Cecília, de 8 anos, de uma relação anterior, agora se prepara para dar as boas-vindas ao novo membro da família.

Em um post nas redes sociais, a cantora compartilhou a boa notícia com seus seguidores:

“Tô grávida! Meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho (a), mamãe pediu muito para Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida!”, escreveu a cantora.

Lexa expressou ainda todo o seu amor e alegria com a chegada do bebê:

“Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… E que amor! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a maior realização que eu poderia ter!”, disse.

Ricardo Vianna também está extremamente feliz com a chegada do bebê, cuidando de Lexa com muito carinho: “Minha benção divina, minha melhor composição.. eu e seu papai estamos tão felizes! Papai tá cuidando da mamãe com muito amor e te abençoa todos os dias com um sinal da cruz ao acordar e antes de dormir! Fica chorando em todos os ultrassons e fica mais nervoso que a mamãe…”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia