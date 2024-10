Yasmin Brunet, conhecida por sua participação no reality show Big Brother Brasil, recentemente se viu no centro de uma polêmica em relação à sua aparência. Na madrugada desta quinta-feira (31/10), a modelo expressou sua indignação após ser criticada por internautas que compararam seu rosto ao de uma caveira. As críticas surgiram nas redes sociais, onde sua transformação física foi amplamente discutida.