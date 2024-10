Escritora e poeta Adélia Prado, vencedora do Prêmio Camões, receberá homenagens na sexta edição da Flicar

A sexta edição da Flicar – Festa Literária de Carmo da Mata será realizada nos dias 7, 8 e 9 de novembro, na cidade do Centro-Oeste Mineiro. Neste ano, a Flicar traz a poesia para o foco dos debates. A autora homenageada será a escritora e poeta mineira Adélia Prado, vencedora do Prêmio Camões de Literatura (maior honraria da literatura em língua portuguesa) e do Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL), ambos pelo conjunto de sua obra.

O evento, com programação gratuita, ocorrerá na Praça da Matriz de Carmo da Mata. Apresentações teatrais, saraus poéticos, música, oficinas de arte, contação de história, lançamento coletivo de livros e mesas-redondas estão entre as atrações.

Em 8 de novembro, às 19h, será realizada a mesa "Poesia escrita por mulheres", que terá a participação da belo-horizontina Ana Elisa Ribeiro, semifinalista do Prêmio Jabuti 2024, na categoria Contos, com o livro “Causas não naturais” (Autêntica Contemporânea). O debate terá ainda a participação da escritora Júnia Paixão, idealizadora do evento, e mediação de Alícia Teodoro.

Uma das propostas da Flicar é fomentar a formação de leitores, principalmente crianças e adolescentes.