'It: a coisa' foi baseado no livro homônimo de Stephen King

Muitas pessoas têm a tradição de, no Halloween, assistir a um filme de terror. Mas qual é o mais assustador deles? Stephen King, autor de livros como “It: a coisa” e “O iluminado” e chamado de Rei do Terror, revelou qual é seu filme favorito do gênero em um artigo para o site “Variety”.





No texto, ele diz que pensou muito sobre a questão, "talvez mais do que sobre o assunto em si". Isso porque, para o famoso escritor, o filme mais assustador depende da idade de quem assiste. King contou que, quando tinha 16 anos, seu favorito era “The haunting” (ou “Desafio do além” no Brasil, de 1963).

No filme, o doutor Markway (Richard Johnson) faz uma pesquisa para provar a existência de fantasmas e com isso se interessa pela Hill House, uma mansão com 90 anos localizada na Nova Inglaterra e que tem em sua história mortes, violência e loucura.

Stephen King é conhecido como o 'Rei do Terror' Reprodução / X





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Já na vida adulta, o seu favorito se tornou “A bruxa de Blair”, por conta dos "últimos 35 segundos horríveis", como ele descreveu. No filme de 1999, três estudantes de cinema embrenham-se nas matas do estado de Maryland para fazer um documentário sobre a lenda da bruxa de Blair e desaparecem misteriosamente.





Mas, considerando todo o repertório, ele elegeu “A noite dos mortos vivos” seu favorito, descrevendo como uma "obra-prima de baixo orçamento". “No fim, ninguém sobrevive. O filme perdeu seu poder elementar com o passar dos anos, virando quase uma piada [...], mas ainda me lembro do terror que senti quando o vi pela primeira vez", explicou.









“A noite dos mortos vivos” foi lançado em 1968. Na trama, os mortos saem de suas covas após a queda de um satélite, se tornando zumbis comedores de gente. Esse é o primeiro filme da franquia de George A. Romero, que conta com “Despertar dos mortos” (1978) e “Dia dos mortos” (1985).