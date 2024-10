Os moradores de Los Angeles, nos Estados Unidos, notaram diversos outdoors com olhos brilhantes e sinistros acompanhados da mensagem “Freddie está de volta” espalhados pela cidade. O que poderia ser a divulgação de um novo filme com Freddy Krueger, na verdade trata-se de um anúncio do novo álbum do rapper estadunidense Freddie Gibbs.

Vilão passa mensagem





Além do olhar assustador do personagem de "A Hora do Pesadelo", o cartaz possui um número de telefone. Ao ligar, Krueger é direcionado ao ouvinte como “coelhinho”, animal que o artista norte-americano utiliza como mascote.





O telefonema ainda faz referências a álbuns anteriores de Gibbs. O vilão fala que irá “rasgar seus sonhos como uma piñata” e que suas vítimas até podem manter a mente, mas as “almas serão vendidas separadamente”, alusão aos projetos "Piñata" (2014) e "$oul $old $eparately" (2022), respectivamente.

Freddie Gibbs is teasing a new album with billboards in LA ????????



"Freddie's Back"



Calling the number on the billboards leads to this message... ???? pic.twitter.com/F50Caeo7Hg — Kurrco (@Kurrco) October 24, 2024





Segundo o portal TMZ, a voz da mensagem pertence a Robert Englund, ator que deu vida ao vilão Freddy Krueger no filme original, de 1984.





Outras referências a filmes de terror





Além do outdoor, Freddie Gibbs já havia dado pistas sobre seu próximo projeto nas últimas semanas. Por meio de suas mídias sociais, ele postou um trecho de uma música inédita, “You only die 1nce” (Você só morre uma vez) - frase utilizada por Krueger nos filmes.





O clipe animado mostra seu coelho característico andando em uma rua com uma faca ensanguentada e máscara de hóquei, referência a Jason Voorhees, do filme “Sexta-Feira 13”. No fundo, é possível escutar uma melodia sinistra antes do verso do rapper.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata