FOLHAPRESS - A mansão onde Matthew Perry viveu seus últimos momentos, localizada no Bairro de Pacific Palisade, em Los Angeles, foi vendida por US$ 8.55 milhões (R$ 48 milhões), segundo o The New York Times.





O ator de "Friends" foi encontrado morto na banheira de hidromassagem da casa em outubro de 2023, aos 54 anos. A causa da morte foi determinada como afogamento, agravado pelos efeitos da cetamina e pela presença de opioides em seu organismo.





De acordo com o NY Times, a casa foi vendida para a empresária imobiliária e produtora de cinema Anita Verma-Lallian, que vive no estado do Arizona.





A mansão tem um andar distribuído em 280 metros quadrados, com quatro quartos e quatro banheiros. A hidromassagem fica em um grande jardim, com vista para o mar.

Matthew pagou US$ 6 milhões pela propriedade, cerca de R$ 30 milhões. Antes de viver nesta casa, o ator teve um apartamento luxuoso em Los Angeles e uma mansão mais luxuosa em Malibu.