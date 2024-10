A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, se sente culpada por deixar o ex-One Direction sozinho dois dias antes de ele morrer. A informação é o NY Post, que conversou com uma amiga da influenciadora. O casal passou duas semanas em Buenos Aires, na Argentina, mas Kate voltou para casa, em Miami, nos Estados Unidos, sem o cantor.





“Ela fez o que precisava fazer na época. Ela não tinha ideia do que aconteceria. Posso dizer que a decisão dela vai assombrá-la pelo resto da vida”, descreveu a amiga. O casal planejava ficar apenas cinco dias na América do Sul, mas acabou esticando a viagem, por decisão de Liam. “Ela queria estar em casa, na sua própria cama, com o seu cão. Ela queria voltar para casa”, acrescentou.









Segundo a amiga, Kate está se sentindo mal pela decisão de retornar para os Estados Unidos. Na ocasião, ela publicou um vídeo no TikTok contando que teve uma “erupção cutânea” causada por ansiedade na viagem, o que aumentou sua vontade de estar em casa.





“Ela se sente mal. Todos na vida dela estão dizendo que não é culpa dela. Você não pode ser babá de um homem adulto de 30 anos 24 (horas por dia) /7 (dias por semana) /365 (dias no ano). Mas ela ainda não está em condições de ouvir isso”, lamentou.









Depois que Kate voltou para os EUA, ela suspeitou que o namorado pudesse estar caindo na farra. Por isso, ela tentou convencê-lo a viajar para casa. “Ela tentou, de verdade. Mas ele não foi receptivo. Ela será para sempre a vilã por abandoná-lo, mas não foi isso que aconteceu”, afirmou.





Liam Payne morreu após cair da varanda do terceiro andar do hotel onde estava hospedado. Segundo relatos, ele estava sob efeito de álcool e drogas.