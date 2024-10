Morreu aos 72 anos a atriz da Globo Anja Bittencourt. A notícia foi divulgada pelo ator Nizo Neto. Ele lamentou a morte da amiga em postagem no Instagram: "Querida, que triste notícia. Guerreira, lutou até onde pôde por anos. Dirigiu, junto com a Claudia Rodrigues, meu primeiro solo 'Falando sozinho'. Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga!"

A causa da morte não foi divulgada. Anja tratava um câncer e, recentemente, fez postagens mostrando que estava internada. Em maio, ela recebeu alta de outra internação e agradeceu seu cirurgião oncológico e o marido, que a acompanhou no hospital:





"Tem muitas etapas para vencer, mas eu vou vencer. O doutor André Maciel, meu cirurgião oncológico, falou que a luta contra o câncer é uma guerra de muitas batalhas. Venci um monte já, e tem outras me esperando", disse Anja em maio.





Ela atuava em novelas desde os anos 90. Em 1990, ela fez uma participação como vendedora de loja em "Rainha da sucata". Depois, apareceu em títulos como "O clone" (2001), "Paraíso tropical" (2007), "Beleza pura" (2008), "Passione" (2010), "Êta mundo bom!" (2016) e, mais recentemente, no remake de "Elas por elas" (2024).





A atriz também construiu sua carreira no cinema. Ela aparece em "A Madonna não vai esperar" (2009), "Chico Xavier" (2010), "Quando o sol se põe" (2012), "Rio corpo aberto" (2013), "Ao final da conversa eles se despedem com um abraço" (2017) e "Carlinhos e Carlão" (2019).





Anja Bittencourt também foi professora de dramaturgia. Além dos amigos famosos, ex-alunos lamentaram sua morte: "Puxa, vida! Ela foi minha professora de Técnicas Teatrais no Direito, na Estácio. Que tristeza!", diz um dos comentários na publicação de Nizo Neto.

