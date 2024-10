A modelo Katie Cassidy publicou nas redes sociais uma nova homenagem para seu namorado, o cantor Liam Payne. O ex-One Direction morreu há uma semana, ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.









“Eu nem sei por onde começar. Meu coração está despedaçado de maneiras que não consigo expressar em palavras. Eu gostaria que você pudesse ver o enorme impacto que teve no mundo, mesmo que pareça tão escuro agora. Você trouxe muita felicidade e positividade para todos, milhões de fãs, sua família, amigos e principalmente para mim. Você é tão incrivelmente amado”, começou.











“Você é porque não posso dizer que era meu melhor amigo, o amor da minha vida, e todos que você tocou se sentiram tão especiais quanto eu. Sua energia era contagiante, iluminando todos os cômodos em que você entrava. Nada disso parece real, e não consigo entender essa nova realidade de não ter você aqui. Estou lutando para descobrir como viver em um mundo sem você ao meu lado. Juntos voltamos a ser crianças, sempre encontrando alegria nas menores coisas”, disse.









“Liam, você tinha a alma mais gentil e o espírito mais divertido. Parece que perdi a melhor parte de mim. Não consigo imaginar um dia sem sua risada e amor. Você trouxe tanta luz para minha vida.

Há algumas semanas, sentamos ao ar livre em uma linda noite manifestando nossas vidas juntos. Mantenho seu bilhete por perto, embora você tenha me dito para não olhar para ele. Dizia: 'Eu e Kate nos casaremos dentro de um ano / noivos e juntos para sempre 444.' Liam, sei que ficaremos juntos para sempre, mas não da maneira que planejamos. Você sempre estará comigo. Ganhei um anjo da guarda.

Amarei você pelo resto da minha vida e além, carregando nossos sonhos e memórias comigo aonde quer que eu vá. Para sempre seu. Katelyn 444”, escreveu.







Além de exibir a carta, Katie compartilhou uma série de fotos do casal e imagens do bilhete citado no texto. Essa não é a primeira vez que ela faz uma homenagem a Liam. Dois dias após a morte do artista, ela escreveu um post para o companheiro. “Liam, meu anjo. Você é tudo. Eu quero que você saiba que eu te amei incondicionalmente e completamente. E eu vou continuar te amando para o resto da minha vida. Te amo Liam”, citou na ocasião.