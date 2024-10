Nesta sexta-feira (25/10), durante a abertura do 26º FestCurtasBH, a cineasta Azucena Losana vai projetar seu filme "Feriado" em sessões no Cine Humberto Mauro, às 20h, e na Sala Juvenal Dias, às 20h30



Em 2013, o Cine Humberto Mauro se tornou a primeira sala de Belo Horizonte a exibir filmes em DCP (digital cinema package). Há muito este se tornou o padrão mundial de formato de exibição digital, mas fato é que a tradicional sala do Palácio das Artes teve de correr atrás de antigos projetores de Super-8 e 16mm por conta do FestCurtasBH.



Com início nesta sexta-feira (25/10), no Cine Humberto Mauro e Sala Juvenal Dias, a 26ª edição do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte destaca a produção de Azucena Losana, mexicana radicada em Buenos Aires. A realizadora faz filmes experimentais em Super-8 e 16mm. Mas não só. As exibições serão realizadas por ela mesma, que “pilota” diferentes projetores em performances.



É basicamente isso o que vai ocorrer na noite de amanhã, às 20h, no Humberto Mauro, e às 20h30, na Juvenal Dias, durante a sessão de abertura. Azucena exibirá o curta “Feriado” (2021). Na sequência, será apresentado o filme “The deep west assembly”, nova produção da norte-americana Cauleen Smith, a convidada do ano passado do FestCurtas.

"The deep west assembly", curta-metragem de Cauleen Smith, será exibido nesta sexta (25/10) FestCurtasBH/divulgação

Debate e oficinas

Azucena vai ficar em Belo Horizonte durante o festival, que segue até 3 de novembro no Palácio das Artes. Na próxima quinta (31/10), às 21h, ela participa de debate com o realizador Affonso Uchôa e a pesquisadora Carla Italiano. Em 2 de novembro, às 16h30, e no dia seguinte, às 18h30, seus filmes serão exibidos na mostra “Preciso-improviso”. No sábado, haverá o programa “Arqueologias e antropologias” e, no domingo, a seleção leva o nome de “Lugares imaginários”.



Além disso, nos dias 29 e 30/10 ela ministra a oficina “Projetores precários” – gratuita, com inscrições até este domingo (27/10), no site do evento. A ideia é que os participantes construam seus próprios projetores com material básico (como caixa de sapato) e com eles realizem as imagens, criando uma peça de improvisação audiovisual coletiva.



Curadora do FestCurtas, Ana Siqueira considera a obra de Azucena “como a de um primeiro cinema, em certa medida virgem no olhar. O trabalho é analógico, a própria projeção é uma performance dentro da sala de cinema. É um trabalho em que ela filma, revela e projeta. Apesar de ter controle sobre tudo, há certo descontrole, pois o filme não é como o da câmera digital. Ela é expoente desse tipo de cinema ligado à gambiologia, que tem um grupo forte em Belo Horizonte.”

Agenda tem 106 filmes

Essa é uma parte do FestCurtas. A outra, que forma o grosso da programação, reúne 106 filmes, brasileiros e internacionais, distribuídos em 32 programas. A seleção ocorreu após as inscrições – mais de dois mil curtas de todo o mundo.

Além das mostras tradicionais – competitivas internacional, brasileira e mineira, bem como a juventudes e infantil –, foram criadas quatro outras a partir dos inscritos. São elas “Políticas do artifício”, “Entre laços”, “ContraMonumentos” e “Crises do trabalho, levantes da fragilidade”.



“Dentro dos trabalhos feitos nas comissões (de seleção), criamos programas com filmes que refletem tanto a produção de cinema quanto o mundo de hoje”, conta Ana Siqueira.



Trinta anos e 26 edições



O FestCurtas está comemorando seus 30 anos em 2024. Criado em 1994 por José Zuba Jr. com o nome de Festival Internacional de Curtas-Metragens, ele está em sua 26ª edição porque houve interrupções no caminho.

Depois das duas edições iniciais, o festival voltou somente em 2001. Ficou algum tempo sob o chapéu do Palácio das Artes, depois passou para o Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) e retornou para o local de origem em 2009, aonde vem ocorrendo ininterruptamente desde então.

Outras telas



Além do Palácio das Artes, o FestCurtas terá sessões, de 6 a 9 de novembro, no Cineminha – Centro Social e Cultural Padre João Marcelino (Rua Melo Viana, 100, Centro, Nova Lima). A plataforma CineHumbertoMauroMais vai exibir, ao longo do evento, todos os curtas brasileiros.

26º FESTCURTASBH



Desta sexta-feira (25/10) a 3 de novembro, no Cine Humberto Mauro e Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados meia hora antes de cada sessão na bilheteria do cinema. Programação em festcurtasbh.com. Informações: (31) 3236-7400.