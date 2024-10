O Halloween é uma tradicional festa norte-americana, mas tem suas raízes fincadas no Reino Unido. No Brasil, a data também é conhecida como o “Dia das Bruxas” e toma cada vez mais espaço durante o dia 31 de outubro. Em razão do 'clima de terror' que paira sobre a celebração, algumas pessoas associam a data a energias negativas.





Para Fernanda Silveira, influencer aficionada pelo assunto, é tudo questão de equilíbrio. Segundo ela, mesmo que seja uma data rodeada por fantasias, filmes de terror e temas assustadores, o dia não precisa necessariamente ser sombrio ou negativo.





Ela comenta que, há tempos, o Halloween deixou de ser exclusivamente associado ao terror e que uma possibilidade é, por exemplo, escolher fantasias "alto astral". Silveira conta que acha a data um momento legal para passar com os amigos, mas, por ser uma pessoa que acredita muito em energias, não deixa o dia se tornar algo pesado.

“Celebridades, por exemplo, costumam usar a data para homenagear ícones da cultura pop”, destaca.

Conforme Fernanda, acender um incenso de sálvia ou arruda também é útil para uma limpeza no campo energético antes e depois de uma festa de Halloween, podendo neutralizar a energia pesada que possa ter sido absorvida.

Cristais também podem ser grandes aliados. Ela diz que costuma carregar uma turmalina negra na bolsa durante as festividades. “Eles atuam como escudos, ajudando a bloquear vibrações densas e manter sua energia equilibrada”.

A criadora de conteúdo sinaliza sua sobrecarga energética quando não há nada de anormal no ambiente externo, mas, mesmo assim, há certo sentimento de "algo errado". "Coisas pequenas começam a dar errado, você não se sente bem, se sente esgotada, sem paciência, triste ou começa a procrastinar demais", diz.







A data

Comemorado principalmente nos Estados Unidos, que iniciou através de imigrantes irlandeses, o ‘Dia das Bruxas’ é marcado pelo hábito de sair de porta em porta atrás de doces - ou travessuras. A data é celebrada todo dia 31 de outubro e antecede o Dia de Todos os Santos. Por isso do nome “Halloween”, que deriva de “All Hallows’ Eve”. “Hallow” é um termo antigo para santo e “eve” significa véspera.





Dia das bruxas ou do Saci?

Apesar da fama do halloween, a data 31 de outubro marca a celebração do Dia do Saci. Sua criação se deu pela valorização do folclore nacional e também tem como objetivo conscientizar a população sobre a rica variedade cultural do Brasil.

A data foi proposta, ainda em 2003, pelo deputado Aldo Rebelo Figueiredo, mas sua aceitação não foi imediata. Apenas 10 anos depois, o deputado federal Chico Alencar (PSOL) e a vereadora Ângela Guadagnin (PT) instituíram, por meio da Comissão de Educação e Cultura, o Dia do Saci.