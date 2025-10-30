5 drinks de Halloween com e sem álcool para sua festa temática

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Halloween se aproxima e, com ele, a busca por ideias criativas para transformar a festa em um evento memorável. Para quem quer ir além da decoração e das fantasias, preparar drinks temáticos é uma forma divertida de surpreender os convidados. Selecionamos cinco receitas, com e sem álcool, que são fáceis de fazer e garantem o clima "assustador" da celebração de outubro.

As opções vão desde ponches vibrantes, que servem um grande número de pessoas, até coquetéis individuais mais elaborados. O segredo está na apresentação: use gelo seco para criar fumaça, adicione corantes alimentícios para tons sombrios ou decore os copos com caldas que imitam sangue e doces em formatos de olhos ou insetos.

Importante: o gelo seco nunca deve ser ingerido ou tocado diretamente com as mãos. Use pinças ou luvas adequadas para manuseá-lo e certifique-se de que todo o gelo seco tenha evaporado completamente antes de beber. Mantenha-o longe de crianças.

Ponche sangrento (sem álcool)

Esta bebida sem álcool aposta no visual para criar um impacto imediato na sua mesa. É ideal para servir em uma poncheira grande, permitindo que os próprios convidados se sirvam.

Ingredientes: 1 litro de suco de cranberry, 1 litro de suco de morango, 500 ml de refrigerante de limão, frutas vermelhas picadas (morangos, framboesas, amoras) e gelo.

Modo de preparo: em uma poncheira ou jarra grande, misture os sucos de cranberry e morango. Adicione as frutas vermelhas picadas e bastante gelo. Complete com o refrigerante de limão apenas na hora de servir para manter o gás e o efeito borbulhante.

Com efeitos especiais e decorações da época, um ponche pode se tornar um drink representando o sangueiStock

Poção da bruxa (sem álcool)

O segredo aqui é a cor verde vibrante e o efeito divertido. A bebida fica com uma aparência misteriosa, como se tivesse saído de um caldeirão, e agrada tanto crianças quanto adultos.

Ingredientes: 1 litro de refrigerante de limão, 500 ml de suco de abacaxi, algumas gotas de corante alimentício verde e balas de goma em formato de minhoca ou olhos para decorar.

Modo de preparo: misture o refrigerante e o suco de abacaxi em uma jarra. Adicione o corante verde aos poucos, até atingir a tonalidade desejada. Sirva em copos com gelo e decore com as balas de goma penduradas na borda.

Beijo do vampiro (com álcool)

Um coquetel elegante e com uma cor vermelha intensa, perfeito para a ocasião. A mistura de sabores é equilibrada e a apresentação na taça de martíni confere um toque sofisticado.

Ingredientes: 50 ml de vodca, 25 ml de licor de framboesa (como Chambord), 25 ml de suco de cranberry e uma cereja para decorar.

Modo de preparo: em uma coqueteleira com gelo, adicione a vodca, o licor de framboesa e o suco de cranberry. Agite bem por cerca de 15 segundos e coe a mistura para uma taça de martíni previamente gelada. Finalize com uma cereja no fundo da taça.

Martini de abóbora (com álcool)

Para quem adora o sabor da estação, este drink une o clássico ao toque de abóbora com especiarias. É uma bebida cremosa e aromática.

Ingredientes: 60 ml de vodca de baunilha, 30 ml de licor de café, 1 colher de sopa de purê de abóbora, uma pitada de canela em pó e noz-moscada.

Modo de preparo: bata todos os ingredientes em uma coqueteleira com bastante gelo até a mistura ficar bem gelada. Coe para uma taça de martíni e, se desejar, polvilhe um pouco mais de canela por cima antes de servir.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fantasma flutuante (sem álcool)

Uma opção divertida e extremamente simples, que agrada principalmente as crianças. A "mágica" acontece quando o sorvete reage com o refrigerante, criando uma espuma que parece um fantasma.

Ingredientes: refrigerante escuro (como guaraná ou cola) e sorvete de creme ou baunilha.

Modo de preparo: encha um copo alto com o refrigerante de sua escolha, deixando cerca de três dedos de espaço até a borda. Com cuidado, adicione uma bola de sorvete de creme. A espuma subirá imediatamente, criando o efeito de fantasma flutuante.

Lembre-se: consuma bebidas alcoólicas com moderação e nunca dirija após consumir álcool.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.