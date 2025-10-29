5 receitas de Halloween fáceis e criativas para se fazer em casa

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O clima de Halloween está no ar, e a celebração ganha força com eventos locais e decorações, que sempre inspiram criatividade. Se você quer trazer um pouco dessa magia para dentro de casa, preparar comidas temáticas é uma maneira divertida e acessível de comemorar o Dia das Bruxas.

Petiscos e doces criativos não precisam ser complicados. Com ingredientes simples, é possível transformar a cozinha em um laboratório de delícias assustadoras que agradam tanto as crianças quanto os adultos. Para ajudar nessa missão, a reportagem separou cinco receitas fáceis que vão surpreender seus convidados.

Um clássico que nunca falha. As múmias de salsicha são fáceis de fazer e visualmente divertidas, sendo perfeitas para servir como aperitivo antes do jantar.

1 pacote de massa folhada laminada

8 salsichas

Mostarda ou ketchup para decorar

Pré-aqueça o forno a 200°C. Corte a massa folhada em tiras finas. Enrole as tiras de massa ao redor de cada salsicha, deixando um pequeno espaço para o "rosto". Asse por cerca de 15 minutos ou até a massa ficar dourada. Após esfriar um pouco, use a mostarda para desenhar os olhos.

Fantasmas de banana

Essa é uma opção mais saudável e extremamente simples de preparar. É ideal para quem busca uma sobremesa leve ou um lanche diferente para as crianças.

4 bananas maduras

Gotas de chocolate amargo

Descasque as bananas e corte-as ao meio. Coloque as metades em pé sobre um prato. Use duas gotas de chocolate para fazer os olhos e uma para a boca de cada fantasma. Sirva imediatamente. Para evitar que a banana escureça, você pode pincelar um pouco de suco de limão sobre ela.

Dedos de bruxa salgados

Esse petisco tem um visual impactante e é delicioso. A receita usa massa de pão de queijo pronta para facilitar o processo, mas pode ser adaptada.

1 pacote de mistura para pão de queijo

Amêndoas inteiras sem pele ou pedaços de pimentão vermelho

Ovo batido para pincelar

Prepare a massa do pão de queijo conforme as instruções da embalagem. Molde a massa em formato de dedos finos e levemente tortos. Pressione uma amêndoa ou um pedaço de pimentão na ponta de cada dedo para simular a unha. Pincele com o ovo batido e asse em forno pré-aquecido a 180°C, ou conforme a indicação da embalagem, até dourar.

Cemitério de chocolate

Uma sobremesa que também serve como decoração na mesa. O cemitério de brownie é uma forma criativa de servir um doce que todo mundo adora.

1 mistura para brownie pronta

Biscoitos de chocolate recheados

Biscoitos tipo maisena ou de leite

Caneta de confeiteiro preta (opcional)

Prepare o brownie em uma forma retangular, seguindo as instruções da embalagem, e deixe esfriar. Triture os biscoitos de chocolate (sem o recheio) até virar uma farofa, que será a "terra". Cubra o brownie com a farofa de biscoito. Escreva "RIP" nos biscoitos de maisena com a caneta e espete-os no brownie para criar as lápides.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Poção mágica borbulhante

Para beber, uma poção colorida e divertida que não leva álcool e encanta as crianças. O segredo está na mistura de cores e texturas.

1 litro de suco de uva verde

1 litro de refrigerante de limão

Balas de goma em formato de minhoca ou insetos

Em uma jarra grande ou um caldeirão de plástico, misture o suco de uva e o refrigerante de limão. Adicione as balas de goma, deixando algumas penduradas na borda dos copos. Sirva bem gelado para garantir o efeito refrescante da sua poção.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.