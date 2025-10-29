5 receitas de Halloween fáceis e criativas para se fazer em casa
Veja como preparar petiscos e doces temáticos que vão surpreender seus convidados e divertir a criançada para esta data
O clima de Halloween está no ar, e a celebração ganha força com eventos locais e decorações, que sempre inspiram criatividade. Se você quer trazer um pouco dessa magia para dentro de casa, preparar comidas temáticas é uma maneira divertida e acessível de comemorar o Dia das Bruxas.
Petiscos e doces criativos não precisam ser complicados. Com ingredientes simples, é possível transformar a cozinha em um laboratório de delícias assustadoras que agradam tanto as crianças quanto os adultos. Para ajudar nessa missão, a reportagem separou cinco receitas fáceis que vão surpreender seus convidados.
Múmias de salsicha
Um clássico que nunca falha. As múmias de salsicha são fáceis de fazer e visualmente divertidas, sendo perfeitas para servir como aperitivo antes do jantar.
1 pacote de massa folhada laminada
8 salsichas
Mostarda ou ketchup para decorar
Pré-aqueça o forno a 200°C.
Corte a massa folhada em tiras finas.
Enrole as tiras de massa ao redor de cada salsicha, deixando um pequeno espaço para o "rosto".
Asse por cerca de 15 minutos ou até a massa ficar dourada.
Após esfriar um pouco, use a mostarda para desenhar os olhos.
Fantasmas de banana
Essa é uma opção mais saudável e extremamente simples de preparar. É ideal para quem busca uma sobremesa leve ou um lanche diferente para as crianças.
4 bananas maduras
Gotas de chocolate amargo
Descasque as bananas e corte-as ao meio.
Coloque as metades em pé sobre um prato.
Use duas gotas de chocolate para fazer os olhos e uma para a boca de cada fantasma.
Sirva imediatamente. Para evitar que a banana escureça, você pode pincelar um pouco de suco de limão sobre ela.
Dedos de bruxa salgados
Esse petisco tem um visual impactante e é delicioso. A receita usa massa de pão de queijo pronta para facilitar o processo, mas pode ser adaptada.
1 pacote de mistura para pão de queijo
Amêndoas inteiras sem pele ou pedaços de pimentão vermelho
Ovo batido para pincelar
Prepare a massa do pão de queijo conforme as instruções da embalagem.
Molde a massa em formato de dedos finos e levemente tortos.
Pressione uma amêndoa ou um pedaço de pimentão na ponta de cada dedo para simular a unha.
Pincele com o ovo batido e asse em forno pré-aquecido a 180°C, ou conforme a indicação da embalagem, até dourar.
Cemitério de chocolate
Uma sobremesa que também serve como decoração na mesa. O cemitério de brownie é uma forma criativa de servir um doce que todo mundo adora.
1 mistura para brownie pronta
Biscoitos de chocolate recheados
Biscoitos tipo maisena ou de leite
Caneta de confeiteiro preta (opcional)
Prepare o brownie em uma forma retangular, seguindo as instruções da embalagem, e deixe esfriar.
Triture os biscoitos de chocolate (sem o recheio) até virar uma farofa, que será a "terra".
Cubra o brownie com a farofa de biscoito.
Escreva "RIP" nos biscoitos de maisena com a caneta e espete-os no brownie para criar as lápides.
Poção mágica borbulhante
Para beber, uma poção colorida e divertida que não leva álcool e encanta as crianças. O segredo está na mistura de cores e texturas.
1 litro de suco de uva verde
1 litro de refrigerante de limão
Balas de goma em formato de minhoca ou insetos
Em uma jarra grande ou um caldeirão de plástico, misture o suco de uva e o refrigerante de limão.
Adicione as balas de goma, deixando algumas penduradas na borda dos copos.
Sirva bem gelado para garantir o efeito refrescante da sua poção.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.