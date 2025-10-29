Assine
overlay
Início Degusta
GOSTOSURAS OU TRAVESSURAS

5 receitas de Halloween fáceis e criativas para se fazer em casa

Veja como preparar petiscos e doces temáticos que vão surpreender seus convidados e divertir a criançada para esta data

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
29/10/2025 16:55 - atualizado em 29/10/2025 16:56

compartilhe

SIGA
x
5 receitas de Halloween fáceis e criativas para se fazer em casa
Fazer receitas temáticas para o Halloween pode fácil e prático usando os ingredientes certos crédito: iStock

O clima de Halloween está no ar, e a celebração ganha força com eventos locais e decorações, que sempre inspiram criatividade. Se você quer trazer um pouco dessa magia para dentro de casa, preparar comidas temáticas é uma maneira divertida e acessível de comemorar o Dia das Bruxas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Petiscos e doces criativos não precisam ser complicados. Com ingredientes simples, é possível transformar a cozinha em um laboratório de delícias assustadoras que agradam tanto as crianças quanto os adultos. Para ajudar nessa missão, a reportagem separou cinco receitas fáceis que vão surpreender seus convidados.

Leia mais

Múmias de salsicha

Um clássico que nunca falha. As múmias de salsicha são fáceis de fazer e visualmente divertidas, sendo perfeitas para servir como aperitivo antes do jantar.

  • 1 pacote de massa folhada laminada

  • 8 salsichas

  • Mostarda ou ketchup para decorar

  1. Pré-aqueça o forno a 200°C.

  2. Corte a massa folhada em tiras finas.

  3. Enrole as tiras de massa ao redor de cada salsicha, deixando um pequeno espaço para o "rosto".

  4. Asse por cerca de 15 minutos ou até a massa ficar dourada.

  5. Após esfriar um pouco, use a mostarda para desenhar os olhos.

Fantasmas de banana

Essa é uma opção mais saudável e extremamente simples de preparar. É ideal para quem busca uma sobremesa leve ou um lanche diferente para as crianças.

  • 4 bananas maduras

  • Gotas de chocolate amargo

  1. Descasque as bananas e corte-as ao meio.

  2. Coloque as metades em pé sobre um prato.

  3. Use duas gotas de chocolate para fazer os olhos e uma para a boca de cada fantasma.

  4. Sirva imediatamente. Para evitar que a banana escureça, você pode pincelar um pouco de suco de limão sobre ela.

Dedos de bruxa salgados

Esse petisco tem um visual impactante e é delicioso. A receita usa massa de pão de queijo pronta para facilitar o processo, mas pode ser adaptada.

  • 1 pacote de mistura para pão de queijo

  • Amêndoas inteiras sem pele ou pedaços de pimentão vermelho

  • Ovo batido para pincelar

  1. Prepare a massa do pão de queijo conforme as instruções da embalagem.

  2. Molde a massa em formato de dedos finos e levemente tortos.

  3. Pressione uma amêndoa ou um pedaço de pimentão na ponta de cada dedo para simular a unha.

  4. Pincele com o ovo batido e asse em forno pré-aquecido a 180°C, ou conforme a indicação da embalagem, até dourar.

Cemitério de chocolate

Uma sobremesa que também serve como decoração na mesa. O cemitério de brownie é uma forma criativa de servir um doce que todo mundo adora.

  • 1 mistura para brownie pronta

  • Biscoitos de chocolate recheados

  • Biscoitos tipo maisena ou de leite

  • Caneta de confeiteiro preta (opcional)

  1. Prepare o brownie em uma forma retangular, seguindo as instruções da embalagem, e deixe esfriar.

  2. Triture os biscoitos de chocolate (sem o recheio) até virar uma farofa, que será a "terra".

  3. Cubra o brownie com a farofa de biscoito.

  4. Escreva "RIP" nos biscoitos de maisena com a caneta e espete-os no brownie para criar as lápides.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Poção mágica borbulhante

Para beber, uma poção colorida e divertida que não leva álcool e encanta as crianças. O segredo está na mistura de cores e texturas.

  • 1 litro de suco de uva verde

  • 1 litro de refrigerante de limão

  • Balas de goma em formato de minhoca ou insetos

  1. Em uma jarra grande ou um caldeirão de plástico, misture o suco de uva e o refrigerante de limão.

  2. Adicione as balas de goma, deixando algumas penduradas na borda dos copos.

  3. Sirva bem gelado para garantir o efeito refrescante da sua poção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

doces halloween travessuras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay