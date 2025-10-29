Halloween tropical: chefs inovam com cardápios de sabores do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Halloween já se consolidou no calendário brasileiro, e a celebração ganha contornos cada vez mais nacionais. A tradicional festa de doces e travessuras se transformou em uma oportunidade para restaurantes, bares e cozinheiros caseiros explorarem a riqueza da gastronomia do Brasil, criando experiências temáticas com um toque tropical.

Segundo o chef Vitor Tsuru, colaborador da plataforma Menus do Futuro, da Unilever Food Solutions, a festa deixou de ser vista apenas como um evento importado. “Enquanto lá fora o foco está nos doces prontos, aqui vemos uma adaptação mais sensorial, com menus que usam ingredientes locais e contam histórias”, afirma.

“O segredo está em contar histórias por meio da comida, criar pratos que dialoguem com o universo do Halloween, mas que também celebrem nossas raízes, nossos ingredientes e nossa criatividade. É uma chance de mostrar que a gastronomia brasileira é versátil, rica e cheia de possibilidades”, resumiu.

Combinações 100% brasileiras

Para criar um cardápio de Halloween com identidade brasileira, o segredo está na escolha dos ingredientes. A abóbora cabotiá, por exemplo, serve como uma ponte perfeita. “Ela conecta com o imaginário do Halloween, porém tem um sabor profundo e versátil”, explica Tsuru.

Outros insumos podem criar pratos com cores e texturas impactantes. Jabuticaba, açaí, urucum e até feijão preto são ótimas pedidas para compor pratos com uma atmosfera sombria e misteriosa. Já o maracujá pode ser um recurso visual interessante em sobremesas e drinks, garantindo brasilidade.

Uma sugestão que une tradição e ousadia é o "Caldeirão do Sertão". Trata-se de um creme de abóbora com carne seca desfiada, finalizado com chips de mandioca e um toque de óleo de urucum. O prato tem um visual marcante e combina sabores intensos, celebrando as raízes brasileiras de forma criativa.

Nos drinks, frutas de coloração escura como jabuticaba, açaí e amora garantem um tom misterioso, além de equilíbrio entre acidez e dulçor. A cachaça é a base ideal, podendo aparecer em versões envelhecidas ou infusionadas com especiarias como jambu, que proporciona uma sensação sensorial única.

Sucesso garantido nas redes

O apelo visual do Halloween é um grande aliado para gerar engajamento. Pratos criativos e apresentações impactantes convidam o cliente a fotografar e compartilhar. Para isso, vale apostar em cores vibrantes, contrastes, fumaça e texturas incomuns.

“A dica é montar um menu mais enxuto, mas com toques criativos. Petiscos temáticos como minicoxinhas em formato de gota, pastéis com recortes divertidos e drinks coloridos com frutas brasileiras”, sugere.

Miniporções servidas em pequenos caldeirões, drinks com fumaça aromática e sobremesas com apresentações temáticas ajudam a criar um momento "instagramável". A ambientação também é parte fundamental da experiência, com o uso de folhas secas, velas e louças escuras para compor uma atmosfera lúdica e acolhedora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.