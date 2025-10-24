Assine
overlay
Início Casa e Decoração
Dia das Bruxas

Mesa posta de Halloween: inspire-se com ideias fáceis e criativas

Veja como criar uma decoração de Dia das Bruxas com itens simples para todos os estilos e orçamentos: do rústico ao divertido e minimalista

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
24/10/2025 10:20

compartilhe

SIGA
x
Mesa posta de Halloween: inspire-se com ideias fáceis e criativas
Confira 10 ideias para montar uma mesa de Halloween cheia de personalidade. crédito: pixelshot

O Dia das Bruxas se aproxima e, com ele, a oportunidade de transformar a sua casa em um cenário temático. A mesa de jantar pode se tornar o centro das atenções com uma decoração criativa e fácil de fazer, sem a necessidade de gastar muito ou ter habilidades especiais em artesanato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com alguns itens que você provavelmente já tem em casa e uma dose de imaginação, é possível criar uma atmosfera que vai do rústico ao divertido. A chave é focar em detalhes que causam impacto, como cores, texturas e o uso inteligente de alimentos e objetos do dia a dia. Confira 10 ideias para montar uma mesa de Halloween cheia de personalidade.

Leia também:

1. Poções mágicas para beber

Transforme sucos e refrigerantes em bebidas temáticas. Use corante alimentício para criar líquidos com cores vibrantes, como verde ou roxo. Sirva em copos diferentes e decore os canudos com morcegos ou abóboras recortados em papel preto ou laranja.

Halloween
Transforme sucos e refrigerantes em bebidas temáticasrimmabondarenko

2. Natureza rústica e elegante

Para um visual sofisticado, aposte em elementos naturais. Use uma abóbora como centro de mesa e espalhe galhos secos, pinhas e folhas de outono. Frutas como uvas escuras, maçãs vermelhas e laranjas também complementam a decoração e trazem as cores da estação.

Halloween
Aposte em elementos naturais@afloimages / Nati de Pexels

3. O charme das abóboras

As abóboras são o símbolo do Halloween. Para uma abordagem moderna, pinte algumas delas de branco, preto ou dourado. Elas podem servir como centro de mesa ou como marcadores de lugar para os convidados, criando um ponto focal elegante.

Halloween
Abóboras são o símbolo do HalloweenAna Lourenco de Pexels / Beyzaa Yurtkuran de Pexels

4. Comida que decora

Deixe os próprios pratos fazerem parte da festa. Brigadeiros podem virar aranhas com confeitos de chocolate para as patas. Biscoitos cortados em formatos de fantasma, morcego ou lápide e decorados com glacê preto e branco são simples de fazer e encantam as crianças.

Halloween
Deixe os próprios pratos fazerem parte da festa champkppwc / Dana Garcia de Pexels

5. Iluminação cria o clima

Velas são essenciais para criar uma atmosfera de mistério. Use castiçais antigos ou coloque velas dentro de potes de vidro. Para um efeito seguro e igualmente charmoso, espalhe fios de luz de LED (pisca-pisca) de tom amarelado sobre a mesa.

Halloween
Velas são essenciaisVlada Karpovich de Pexels / Imágenes de Andrés Diaz

6. Detalhes que surpreendem

Cole aranhas ou moscas de plástico na borda dos copos ou sobre os guardanapos. Outra ideia é usar pedaços de algodão para simular teias de aranha espalhadas entre os pratos e talheres.

Halloween
Cole aranhas ou moscas de plástico na borda dos copos@irynakalyukina / Upyanose de Getty Images

7. Toalha de mesa temática

Se não quiser investir em muitos objetos, foque na toalha. Uma toalha preta já estabelece o clima. Para um passo além, use um tecido rendado preto por cima de uma toalha laranja ou branca para imitar uma grande teia de aranha.

Halloween
Se não quiser investir em muitos objetos, foque na toalhasvetikd de Getty Images Signature

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

decoracao diadasbruxas halloween

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay