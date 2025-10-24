Mesa posta de Halloween: inspire-se com ideias fáceis e criativas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Dia das Bruxas se aproxima e, com ele, a oportunidade de transformar a sua casa em um cenário temático. A mesa de jantar pode se tornar o centro das atenções com uma decoração criativa e fácil de fazer, sem a necessidade de gastar muito ou ter habilidades especiais em artesanato.

Com alguns itens que você provavelmente já tem em casa e uma dose de imaginação, é possível criar uma atmosfera que vai do rústico ao divertido. A chave é focar em detalhes que causam impacto, como cores, texturas e o uso inteligente de alimentos e objetos do dia a dia. Confira 10 ideias para montar uma mesa de Halloween cheia de personalidade.

1. Poções mágicas para beber

Transforme sucos e refrigerantes em bebidas temáticas. Use corante alimentício para criar líquidos com cores vibrantes, como verde ou roxo. Sirva em copos diferentes e decore os canudos com morcegos ou abóboras recortados em papel preto ou laranja.

Transforme sucos e refrigerantes em bebidas temáticas rimmabondarenko



2. Natureza rústica e elegante

Para um visual sofisticado, aposte em elementos naturais. Use uma abóbora como centro de mesa e espalhe galhos secos, pinhas e folhas de outono. Frutas como uvas escuras, maçãs vermelhas e laranjas também complementam a decoração e trazem as cores da estação.

Aposte em elementos naturais @afloimages / Nati de Pexels



3. O charme das abóboras

As abóboras são o símbolo do Halloween. Para uma abordagem moderna, pinte algumas delas de branco, preto ou dourado. Elas podem servir como centro de mesa ou como marcadores de lugar para os convidados, criando um ponto focal elegante.

Abóboras são o símbolo do Halloween Ana Lourenco de Pexels / Beyzaa Yurtkuran de Pexels



4. Comida que decora

Deixe os próprios pratos fazerem parte da festa. Brigadeiros podem virar aranhas com confeitos de chocolate para as patas. Biscoitos cortados em formatos de fantasma, morcego ou lápide e decorados com glacê preto e branco são simples de fazer e encantam as crianças.

Deixe os próprios pratos fazerem parte da festa champkppwc / Dana Garcia de Pexels



5. Iluminação cria o clima

Velas são essenciais para criar uma atmosfera de mistério. Use castiçais antigos ou coloque velas dentro de potes de vidro. Para um efeito seguro e igualmente charmoso, espalhe fios de luz de LED (pisca-pisca) de tom amarelado sobre a mesa.

Velas são essenciais Vlada Karpovich de Pexels / Imágenes de Andrés Diaz

6. Detalhes que surpreendem

Cole aranhas ou moscas de plástico na borda dos copos ou sobre os guardanapos. Outra ideia é usar pedaços de algodão para simular teias de aranha espalhadas entre os pratos e talheres.

Cole aranhas ou moscas de plástico na borda dos copos @irynakalyukina / Upyanose de Getty Images



7. Toalha de mesa temática

Se não quiser investir em muitos objetos, foque na toalha. Uma toalha preta já estabelece o clima. Para um passo além, use um tecido rendado preto por cima de uma toalha laranja ou branca para imitar uma grande teia de aranha.

Se não quiser investir em muitos objetos, foque na toalha svetikd de Getty Images Signature

