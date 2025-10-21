Decoração e horóscopo: como arrumar a casa segundo o seu signo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Sua casa pode ser um reflexo direto da sua personalidade astrológica. Unir decoração e horóscopo não é apenas uma tendência, mas uma forma de criar um ambiente que realmente energiza e acolhe, alinhando o espaço físico às características do seu signo. A ideia é usar cores, texturas e objetos que reforcem seus pontos fortes e tragam mais equilíbrio para o dia a dia.

Afinal, cada grupo do zodíaco possui necessidades e preferências distintas. Enquanto alguns buscam por um refúgio tranquilo e organizado, outros precisam de um espaço vibrante e cheio de estímulos para se sentirem em casa. Entender como a astrologia pode guiar suas escolhas de decoração é um caminho prático para transformar seu lar.





Signos de Fogo: Áries, Leão e Sagitário

A energia vibrante do elemento Fogo pede ambientes que reflitam paixão e dinamismo. A decoração ideal é ousada, com espaços abertos que convidem à ação e à socialização.

Áries

Aposte em cores fortes, como o vermelho e o laranja, em pontos estratégicos. Móveis de design moderno e peças de metal criam a atmosfera de liderança e coragem que o signo ama. Um espaço para atividades físicas, mesmo que pequeno, é bem-vindo.

Leão

O luxo e o drama são essenciais. Invista em objetos dourados, espelhos grandes e tecidos como veludo. Uma poltrona imponente ou uma luminária de destaque funcionam como o "trono" que todo leonino merece.

Sagitário

A casa do aventureiro precisa de referências a viagens. Mapas, souvenirs e objetos de diferentes culturas trazem a sensação de liberdade. Estantes repletas de livros e muita luz natural complementam o cenário ideal.

Signos de Terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Conforto, praticidade e estabilidade definem os signos de Terra. A decoração deve ser funcional e conectada à natureza, com materiais orgânicos e uma paleta de cores sóbria.

Touro

O conforto é prioridade máxima. Sofás grandes, almofadas macias, mantas e tapetes felpudos são indispensáveis. Plantas e tons terrosos, como verde e marrom, trazem a conexão com a natureza que o signo tanto preza.

Virgem

A organização reina. Móveis funcionais, linhas retas e um estilo minimalista ajudam a manter tudo no lugar. Cores neutras, como branco e cinza, criam um ambiente limpo e sereno.

Capricórnio

O estilo é clássico e atemporal. Móveis de madeira escura, couro e peças de antiquário transmitem a sofisticação e a seriedade capricornianas. Um home office bem estruturado é fundamental.

Signos de Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

A mente dos signos de Ar está sempre em movimento, e a casa precisa refletir essa leveza e intelectualidade. Ambientes arejados, modernos e tecnológicos são os preferidos.

Gêmeos

A versatilidade é a palavra-chave. Móveis que podem ser mudados de lugar facilmente e espaços multiúso são perfeitos. Cores vibrantes, como o amarelo, e muitos livros e gadgets estimulam a curiosidade.

Libra

A busca por harmonia e beleza é central. A decoração deve ser simétrica e equilibrada, com paletas de cores suaves, como tons pastel. Obras de arte e objetos de design elegante não podem faltar.

Aquário

Originalidade é tudo. O aquariano gosta de peças únicas, design futurista e muita tecnologia integrada à casa. Um espaço aberto para receber amigos e debater ideias é essencial.

Signos de Água: Câncer, Escorpião e Peixes

A sensibilidade e a intuição guiam os signos de Água, que buscam um lar que seja um verdadeiro santuário emocional. A decoração deve ser acolhedora, íntima e cheia de significado.

Câncer

O sentimento de "lar doce lar" é o mais importante. Abuse de porta-retratos com fotos de família, objetos com valor sentimental e uma iluminação aconchegante. Tons de branco e azul-claro trazem paz.

Escorpião

O ambiente deve ser intenso e misterioso. Cores escuras, como vinho e preto, texturas marcantes e uma luz indireta criam o clima ideal. O escorpiano valoriza a privacidade, então cantos reservados são uma boa aposta.

Peixes

Um refúgio para sonhar. Cores como lilás e verde-água, tecidos fluidos e objetos que remetam à espiritualidade e à arte compõem o cenário perfeito. Um cantinho para meditação ou para atividades criativas é indispensável.

