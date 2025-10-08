Saiba quais mudanças são necessárias em casa para ter um carro elétrico

A compra de um carro elétrico marca o início de uma nova jornada na mobilidade. No entanto, para aproveitar ao máximo a experiência, o primeiro passo acontece antes mesmo de o veículo chegar: preparar a garagem. Ter um ponto de recarga em casa é o que garante a conveniência e a economia que tornam essa tecnologia tão atraente.

Diferente de um carro a combustão, que depende de postos de gasolina, o elétrico pode ser “abastecido” enquanto você dorme. Esse processo, porém, exige uma adaptação na infraestrutura elétrica da residência. Entender os tipos de carregadores, os custos envolvidos e o processo de instalação é fundamental para evitar surpresas e garantir a segurança do sistema.

Quais são os tipos de carregadores para carros elétricos?

Existem basicamente dois tipos de carregadores para uso residencial. A escolha entre eles impacta diretamente o tempo de recarga e a praticidade no dia a dia. Cada um atende a uma necessidade específica e exige um preparo diferente na sua casa.

O primeiro é o carregador portátil, que geralmente acompanha o veículo. Ele pode ser ligado em uma tomada comum de três pinos, de 110V ou 220V. Sua principal vantagem é a versatilidade, pois pode ser levado em viagens. A desvantagem é a lentidão, podendo levar mais de 24 horas para uma carga completa, o que o torna uma opção mais adequada para emergências.

A solução mais recomendada para residências é o carregador de parede, conhecido como Wallbox. Este equipamento é instalado de forma fixa na garagem e conectado diretamente à rede elétrica da casa em 220V. Com potências que variam geralmente de 7 kW a 22 kW, ele é capaz de carregar completamente a bateria de um carro elétrico, por exemplo, em um período de 6 a 8 horas, ideal para o carregamento noturno.

Como instalar um carregador de carro elétrico em casa?

A instalação de um Wallbox não é como simplesmente plugar um eletrodoméstico na tomada. O processo exige planejamento e o trabalho de um profissional qualificado para garantir que a rede elétrica da sua casa suporte a nova demanda de energia com total segurança. Siga este passo a passo para se organizar.

Avalie sua rede elétrica

O primeiro passo é verificar o “padrão de entrada” de energia da sua residência. Um eletricista precisa confirmar se a capacidade atual do seu quadro de distribuição suporta a carga extra do carregador sem sobrecarregar o sistema. Em casas mais antigas, pode ser necessário um upgrade.

Defina o local de instalação

Escolha um ponto estratégico na garagem. O ideal é que o carregador fique próximo da porta de carregamento do carro para evitar o uso de extensões. Pense também na proteção contra chuva e sol direto, o que aumenta a vida útil do equipamento.

Contrate um eletricista especializado

A segurança é prioridade. A instalação deve ser feita por um profissional com experiência em sistemas para veículos elétricos. Ele saberá dimensionar os cabos corretamente e instalar os dispositivos de segurança obrigatórios, como o Disjuntor Diferencial Residual (DR), que protege contra choques elétricos.

Instale um circuito exclusivo

O Wallbox não pode ser ligado em um circuito já existente. O eletricista irá puxar uma fiação nova diretamente do quadro de luz até o ponto de instalação na garagem. Esse circuito dedicado garante que o carregamento não interfira em outros aparelhos da casa e evita o risco de superaquecimento.

Configure e teste o equipamento

Após a instalação física, o carregador é configurado e testado para garantir que está funcionando corretamente e se comunicando com o veículo. Muitos modelos modernos possuem conexão Wi-Fi e aplicativos que permitem agendar recargas e monitorar o consumo de energia pelo celular.

Quanto custa preparar a casa para um carro elétrico?

O investimento para ter um ponto de recarga em casa pode ser dividido em duas partes principais: o custo do equipamento e o valor da mão de obra para a instalação. Os preços variam bastante dependendo da marca, da potência do carregador e da complexidade da instalação na sua residência.

Um carregador Wallbox de 7,4 kW, que é o mais comum para uso doméstico, custa em média entre R$ 2.500 e R$ 7.000. Modelos com mais funcionalidades, como medidores de energia integrados e conectividade avançada, tendem a ser mais caros.

O custo da instalação, por sua vez, pode variar de R$ 1.500 a mais de R$ 4.000. Esse valor depende da distância entre o quadro de distribuição e a garagem, da necessidade de fazer obras civis para passar a fiação e do padrão da rede elétrica local. Se for preciso atualizar o padrão de entrada da casa, haverá um custo adicional.

Dicas para otimizar o carregamento em casa

Com tudo instalado, algumas práticas podem ajudar a economizar na conta de luz e a preservar a saúde da bateria do seu carro elétrico. Adotar esses hábitos transforma a experiência de ter um veículo elétrico, tornando-a ainda mais vantajosa e eficiente.

Aproveite a noite: o melhor horário para carregar o carro é durante a noite. Além da conveniência de acordar com o carro pronto para o uso, em algumas regiões é possível aderir à "tarifa branca", que oferece preços de energia mais baixos fora dos horários de pico;

Mantenha a bateria entre 20% e 80%: para prolongar a vida útil da bateria de lítio, evite deixá-la descarregar completamente ou carregá-la até 100% todos os dias. A maioria dos veículos permite programar um limite de carga, geralmente em 80% ou 90%, o que é ideal para o uso diário.

Use os aplicativos a seu favor: tanto os veículos quanto os carregadores modernos vêm com aplicativos para smartphone. Use-os para agendar o início das recargas nos horários mais baratos, monitorar o consumo em tempo real e receber notificações quando a carga estiver completa.

Entenda a potência do seu carro: não adianta comprar um carregador de 22 kW se o seu carro só aceita carregar a 7 kW em corrente alternada (AC). Verifique o manual do veículo para saber qual a sua capacidade máxima de recarga e escolha um Wallbox compatível para não gastar dinheiro desnecessariamente.

