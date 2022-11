Carregadores para veículos elétricos e híbridos são instalados na BR-050

BR-050 já tem sete pontos para carregar carros elétricos e híbridos (foto: Divulgação/Eco050)

Bases operacionais da BR-050 com carregadores

Carregadores para veículos elétricos e híbridos estão sendo instalados ao longo da rodovia BR-050 entre o Triângulo Mineiro e o estado de Goiás. Ao todo, sete pontos do trecho já receberam os equipamentos. Municípios como Uberlândia e Araguari já têm carregadores. Até o fim do ano, Uberaba também receberá um ponto de recarga.O projeto é encabeçado pela concessionária Eco050, em parceria com a montadora Volvo, e foi iniciado no último mês ao longo de mais de 435 quilômetros entre Delta (MG) e Cristalina (GO). Os equipamentos podem ser usados para a recarga de emergência sem qualquer custo aos motoristas.Eles estão localizados em bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária. Os carregadores são adaptados para todos os veículos com entrada para plug T2 (Tipo 2). O tempo de recarga varia conforme o modelo do automóvel, mas em até 30 minutos já é possível ao usuário energizar a bateria para uma viagem de curta distância.Os equipamentos são compatíveis com os carregadores instalados no veículos das marcas Audi, BMW, BYD, Mercedes-Benz, Renault, Smart, Tesla, Volkswagen e Volvo.O projeto nasceu da demanda por veículos elétricos crescente e faz parte do plano que vai levar os equipamentos para todas as nove concessionárias da EcoRodovias no Brasil. Segundo a concessionária, trata-se de um investimento em mais um projeto para reduzir emissões de carbono.SAU 1 - Ipameri-GO – Km 118 – Sentido sul