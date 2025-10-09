Mini-rio em casa: como montar um aquário de água doce

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Transformar um canto da casa em um refúgio de tranquilidade é mais simples do que parece. Montar um aquário de água doce é uma jornada fascinante que traz um pedaço da natureza para dentro do lar, criando um ponto de observação relaxante que alivia o estresse do dia a dia.

Diferentemente do que muitos pensam, iniciar-se no aquarismo não exige um conhecimento profundo ou um investimento exorbitante. Com planejamento e as informações corretas, qualquer pessoa pode criar e manter um ecossistema aquático equilibrado e saudável. O segredo está em seguir etapas fundamentais, desde a escolha do tanque até a manutenção regular, garantindo o bem-estar dos seus futuros habitantes.

O passo a passo para montar seu aquário

Criar um ambiente aquático funcional e bonito exige paciência e atenção aos detalhes. Seguir uma ordem lógica na montagem evita problemas comuns e prepara o cenário ideal para receber os peixes. Este guia detalha cada etapa do processo.

Escolha do aquário e localização

Para iniciantes, aquários maiores são melhores. Um tanque de 40 a 60 litros oferece mais estabilidade nos parâmetros da água, perdoando pequenos erros. Posicione-o longe da luz solar direta, que estimula o crescimento de algas, e em um móvel nivelado e resistente, capaz de suportar o peso total (água, vidro e cascalho).

Substrato e decoração

O fundo do aquário pode ser coberto com cascalho de rio ou areia. Lave bem o material escolhido em água corrente até que a água saia limpa. Rochas, troncos e plantas artificiais ou naturais compõem o cenário. Ferva troncos e rochas antes de usá-los para eliminar impurezas e microrganismos indesejados.

Instalação dos equipamentos

O filtro é o coração do aquário. Ele realiza a filtragem mecânica (remove detritos), química (remove odores e coloração) e biológica (abriga bactérias benéficas). O termostato com aquecedor mantém a temperatura estável, essencial para peixes tropicais. A iluminação, por sua vez, realça as cores dos peixes e é vital para o crescimento de plantas naturais.

Enchimento e tratamento da água

Com o substrato, decorações e equipamentos posicionados, é hora de adicionar a água. Coloque um prato ou pires no fundo para que o jato de água não desfaça o layout. Encha o tanque e adicione um condicionador de água para neutralizar o cloro e a cloramina, substâncias tóxicas para os peixes. Depois, ligue os equipamentos.

Ciclagem: a etapa mais importante

Nenhum peixe deve ser colocado no aquário ainda. A ciclagem é o processo de amadurecimento biológico do filtro, que pode levar de 30 a 40 dias. Nele, colônias de bactérias benéficas se estabelecem para consumir a amônia (gerada por restos de comida e fezes), transformando-a em nitrito e, depois, em nitrato, um composto menos tóxico. Esse processo é fundamental para a sobrevivência dos peixes.

Os melhores peixes para iniciantes

Após a ciclagem completa do aquário, chega o momento mais esperado: a escolha dos peixes. Optar por espécies resistentes e pacíficas aumenta as chances de sucesso e torna a experiência inicial mais tranquila e prazerosa. Lembre-se de adicionar os peixes aos poucos para não sobrecarregar o sistema biológico.

Lebiste (Guppy)

Pequenos, muito coloridos e ativos, são extremamente resistentes e se reproduzem com facilidade. Adaptam-se bem a diferentes condições de água.

Lebiste (Guppy)DarkoCvphotography de Getty Images

Platy

Outra espécie pacífica e disponível em uma vasta gama de cores. São peixes curiosos e fáceis de cuidar, ideais para aquários comunitários.

PlatyMirko_Rosenau de Getty Images

Molinésia

Conhecidos pela resistência e por se alimentarem de algas, ajudando na limpeza do ambiente. Existem em várias cores, como a popular molinésia negra.

MolinésiaRene Salta de Getty Images

Coridora

São peixes de fundo que vivem em cardumes. Passam o dia explorando o substrato em busca de comida, ajudando a consumir restos que outros peixes deixam cair.

Coridoraphotoncatcher de Getty Images

Tetra Neon

Famosos por sua faixa azul iridescente, são peixes de cardume que trazem um belo efeito visual ao aquário. Devem ser mantidos em grupos de, no mínimo, seis indivíduos para se sentirem seguros.

Tetra NeonDmitriMaruta de Getty Images

Manutenção: a rotina para um aquário saudável

Um aquário é um ecossistema fechado que depende de cuidados regulares para se manter em equilíbrio. A rotina de manutenção é simples e não toma muito tempo, mas é crucial para a saúde e a longevidade dos peixes e plantas.

Trocas parciais de água: semanalmente, troque cerca de 20% a 30% da água do aquário. Use um sifão para aspirar o fundo, removendo detritos e restos de comida acumulados no substrato. A nova água deve estar na mesma temperatura e tratada com condicionador;

Limpeza do filtro: o material filtrante (espuma ou cerâmica) só deve ser limpo quando o fluxo de água diminuir. Lave-o suavemente na própria água retirada do aquário durante a troca parcial, nunca em água de torneira, para preservar as bactérias benéficas;

Alimentação controlada: ofereça comida aos peixes uma ou duas vezes por dia, em pequenas quantidades que possam ser consumidas em até dois minutos. O excesso de alimento polui a água e pode causar doenças;

Poda de plantas: se tiver plantas naturais, remova folhas amareladas ou em decomposição para evitar que poluam o ambiente;

Observação diária: dedique alguns minutos todos os dias para observar o comportamento dos peixes. Mudanças na natação, no apetite ou na aparência podem ser os primeiros sinais de que algo está errado no aquário.

