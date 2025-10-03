Como adaptar a casa para idosos: 10 mudanças que garantem segurança

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A morte de uma idosa de 70 anos em um shopping de Teófilo Otoni, Minas Gerais, acende um alerta sobre a vulnerabilidade na terceira idade. Embora a fatalidade tenha ocorrido em um local público, ela joga luz sobre um perigo ainda mais comum e silencioso: os acidentes domésticos, que são a principal causa de lesões e mortes acidentais em pessoas com mais de 65 anos.

Adaptar a casa para garantir a segurança dos idosos não é um luxo, mas uma necessidade urgente. Pequenas mudanças podem prevenir quedas, facilitar a locomoção e proporcionar mais autonomia e tranquilidade para toda a família. Transformar o ambiente doméstico em um porto seguro é mais simples do que parece e pode ser feito com ajustes pontuais e eficazes. Confira 10 mudanças essenciais para tornar a casa mais segura para os idosos.

1. Instale barras de apoio no banheiro

O banheiro é um dos locais mais perigosos da casa por causa das superfícies escorregadias. A instalação de barras de apoio é uma das medidas mais importantes para evitar quedas.

Elas devem ser fixadas ao lado do vaso sanitário e dentro do box do chuveiro, em uma altura que permita ao idoso se apoiar com firmeza ao sentar, levantar ou se movimentar no banho. Essas barras oferecem um ponto de segurança crucial.

2. Use tapetes e pisos que não escorregam

Tapetes soltos são armadilhas para tropeços. O ideal é remover todos os tapetes pequenos e passadeiras da casa. Caso seja necessário mantê-los, certifique-se de que possuam base emborrachada ou fixe-os no chão com fitas dupla-face apropriadas.

No banheiro e na cozinha, áreas frequentemente molhadas, use tapetes antiderrapantes. Para os pisos de toda a casa, prefira revestimentos que não sejam polidos ou escorregadios, ou aplique produtos antiderrapantes.

3. Melhore a iluminação de todos os ambientes

Uma boa iluminação é fundamental para que o idoso possa enxergar obstáculos e se locomover com segurança, especialmente à noite. A visão tende a diminuir com a idade, o que torna a luz ainda mais importante.

Instale lâmpadas mais fortes nos cômodos e certifique-se de que não haja áreas de sombra. Luzes noturnas, ou de vigília, com sensor de presença são excelentes opções para corredores, quartos e banheiros, guiando o caminho sem a necessidade de acender a luz principal.

4. Libere os caminhos e corredores

Móveis em excesso, fios elétricos expostos e objetos espalhados pelo chão são grandes causadores de acidentes. É preciso garantir que as áreas de circulação estejam sempre livres e desobstruídas.

Organize os móveis de forma a criar corredores largos, com pelo menos 90 centímetros de largura, para permitir a passagem segura, inclusive de andadores ou cadeiras de rodas. Prenda os fios elétricos nas paredes ou use canaletas.

5. Adapte a altura de camas e sofás

A altura ideal dos móveis onde o idoso senta ou deita é aquela que permite que ele mantenha os pés totalmente apoiados no chão, com os joelhos formando um ângulo de 90 graus. Isso facilita os movimentos de sentar e levantar, exigindo menos esforço.

Camas muito baixas ou muito altas podem dificultar a saída e aumentar o risco de desequilíbrio. Se necessário, use elevadores de móveis ou troque o colchão para ajustar a altura correta e garantir mais autonomia.

6. Instale corrimãos em escadas e rampas

Para casas com mais de um andar, a escada é um ponto crítico. A instalação de corrimãos dos dois lados é obrigatória para oferecer apoio contínuo durante a subida e a descida.

Os corrimãos devem ser firmes, contínuos e ter uma altura confortável. Fitas antiderrapantes em cada degrau também aumentam a segurança, proporcionando mais aderência aos calçados e evitando escorregões.

7. Reorganize os armários da cozinha

A cozinha pode esconder perigos. Para evitar que o idoso precise subir em bancos ou se abaixar demais, o que pode causar tonturas e quedas, reorganize os armários de forma inteligente.

Coloque os itens de uso diário, como pratos, copos, talheres e alimentos, em prateleiras de fácil acesso, que fiquem entre a altura da cintura e dos ombros. Objetos pesados devem ser guardados nas prateleiras mais baixas para evitar acidentes.

8. Escolha móveis com cantos arredondados

Os cantos vivos de mesas, estantes e outros móveis representam um risco de ferimentos em caso de uma queda ou esbarrão. Dar preferência a móveis com design de cantos arredondados é uma escolha mais segura.

Se a troca dos móveis não for uma opção, é possível comprar protetores de quina, geralmente feitos de silicone ou espuma, que são facilmente aplicados para suavizar os cantos e minimizar o impacto de possíveis batidas.

9. Deixe o telefone sempre por perto

Em uma emergência, cada segundo conta. É vital que o idoso consiga pedir ajuda rapidamente. Deixe um telefone, seja fixo sem fio ou celular, sempre ao alcance, especialmente perto da cama e no sofá da sala.

Outra opção é programar números de emergência (familiares, vizinhos, serviço médico) na discagem rápida do aparelho. Dispositivos de alerta pessoal, como colares ou pulseiras com botão de pânico, também são eficazes.

10. Eleve o vaso sanitário

Assim como camas e sofás, a altura do vaso sanitário pode dificultar o uso e causar esforço desnecessário. Vasos sanitários muito baixos exigem mais força nos joelhos e pernas para sentar e levantar.

Existem assentos de elevação que podem ser facilmente instalados sobre o vaso existente, aumentando sua altura em alguns centímetros. Essa adaptação simples proporciona mais conforto e, principalmente, mais segurança e independência no dia a dia.

