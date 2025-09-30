Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

crédito: O 'sonho italiano' em casa: como decorar seu lar com o estilo da Toscana

A decoração no estilo da Toscana é a resposta para quem deseja viver o "sonho italiano" todos os dias, transformando o lar em um refúgio de aconchego e elegância rústica.

Inspirado nas paisagens e na arquitetura das vilas da região central da Itália, esse estilo celebra a simplicidade, a conexão com a natureza e o valor dos materiais autênticos. Ele combina elementos robustos com uma atmosfera acolhedora, criando ambientes que convidam a longas conversas e a refeições em família.

A paleta de cores da Toscana

O ponto de partida para criar um ambiente toscano é a escolha das cores. A inspiração vem diretamente da paisagem local: o sol, a terra, as plantações de oliveiras e os campos de girassóis. As paredes ganham vida com tons quentes e terrosos, que trazem uma sensação imediata de calor e conforto.

Pense em terracota, ocre, amarelo queimado, verde-oliva e tons de creme. Essas cores refletem a luz natural de forma suave e servem como uma base neutra e elegante para os demais elementos da decoração. Elas criam um cenário que é ao mesmo tempo vibrante e relaxante.

As paredes ganham vida com tons quentes e terrosos (Foto: Truecreatives de TrueCreatives)

Materiais que contam histórias

A alma do estilo toscano está nos materiais. A preferência é por elementos naturais, com texturas e aparência envelhecida pelo tempo. A ideia é que cada peça conte uma história, trazendo personalidade e autenticidade para o espaço. A combinação de diferentes texturas é fundamental para alcançar o visual desejado.

A alma do estilo toscano está nos materiais (Foto: Abhishek Navlakha de Pexels)

O uso de materiais brutos e imperfeitos é o que confere o charme rústico. Eles conectam o ambiente com a natureza e com a tradição artesanal da região. Os principais elementos utilizados são:

Madeira de demolição: presente em vigas expostas no teto, portas robustas, pisos e móveis, a madeira traz calor e uma sensação de solidez. As marcas do tempo são bem-vindas;

Pedra e tijolo aparente: paredes com esses revestimentos criam um ponto focal e adicionam textura. Podem ser usados em uma parede inteira ou em detalhes, como ao redor de uma lareira;

Ferro forjado: utilizado em lustres, arandelas, cabeceiras de cama e corrimãos. O ferro adiciona um toque de elegância artesanal e contrasta com a robustez da madeira e da pedra;

Cerâmica e terracota: vasos, potes e azulejos pintados à mão são essenciais. Eles trazem cor e um toque artístico, remetendo ao artesanato local.

O uso de materiais brutos e imperfeitos é o que confere o charme rústico (Foto: Mathias Reding de Pexels / Natia Ker de Pexels)

Mobiliário robusto e funcional

Os móveis no estilo toscano são conhecidos pela solidez e funcionalidade. As peças costumam ser grandes, feitas de madeira maciça e com design simples, sem muitos ornamentos. A beleza está na qualidade do material e na sua capacidade de durar por gerações.

A mesa de jantar é a grande protagonista, geralmente longa e retangular, pronta para reunir a família e os amigos. Armários e aparadores robustos oferecem espaço de armazenamento e complementam a decoração. O conforto é prioridade, com sofás e poltronas de tecidos naturais, como linho e algodão, em cores neutras.

A mesa de jantar é a grande protagonista (Foto: Angel Ayala de Pexels)

A natureza como parte da decoração

A conexão com o exterior é um pilar do estilo toscano. As casas da região são famosas por seus jardins e pela forma como integram a paisagem ao interior. Para replicar essa sensação, é importante trazer a natureza para dentro de casa.

Vasos de terracota com ervas aromáticas como alecrim, manjericão e sálvia podem decorar a cozinha ou a varanda. Ramos de oliveira ou lavanda em jarras de cerâmica adicionam um toque de frescor e perfume. Grandes janelas, se possível, devem ser mantidas com cortinas leves de linho ou algodão, permitindo a entrada abundante de luz natural.

Vasos de terracota com ervas aromáticas como alecrim, manjericão e sálvia podem decorar a cozinha ou a varanda (Foto: Studio France com IA)

Como começar a transformação

Adotar o estilo toscano não exige uma reforma completa. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença e trazer o charme da Itália para o seu lar. A seguir, algumas dicas práticas para iniciar esse processo e criar seu próprio refúgio.

Comece pelas paredes

Uma nova camada de tinta em um tom terroso, como terracota ou amarelo queimado, pode transformar completamente a atmosfera de um cômodo.

dotar o estilo toscano não exige uma reforma completa (Foto: Maria Radu de Getty Images / trabantos de Getty Images)

Invista em um móvel de destaque

Se o orçamento permitir, uma mesa de jantar de madeira maciça ou um aparador rústico pode se tornar o coração do ambiente.

Trabalhe as texturas

Adicione almofadas de linho no sofá, um tapete de fibra natural na sala ou substitua um lustre por um modelo de ferro forjado.

Use iluminação quente

Troque as lâmpadas brancas por amarelas. A luz quente realça os tons terrosos e cria uma atmosfera mais íntima e acolhedora.

Decore com elementos naturais

Espalhe vasos de cerâmica com plantas pela casa. Uma fruteira de madeira com frutas da estação também contribui para o visual.

Aposte em têxteis aconchegantes

Cortinas de tecido leve, mantas de algodão sobre o sofá e um jogo de cama em tons neutros completam a decoração e garantem o conforto.