O modernismo de Niemeyer em casa: como se inspirar na Pampulha

O novo barco turístico gratuito que circulará pela Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, a partir de dezembro, reacende os olhares para o Conjunto Arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer, um ícone nacional . O complexo, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, é um cartão-postal e uma aula prática sobre o modernismo brasileiro.

Trazer a essência desse estilo para dentro de casa é mais acessível do que parece. As linhas sinuosas, o uso do concreto aparente e a integração com a natureza, marcas registradas de Niemeyer, podem inspirar uma decoração atemporal e cheia de personalidade. Não se trata de replicar a Igreja de São Francisco de Assis na sala de estar, mas de capturar o espírito inovador e a leveza de suas obras.

Abrace as linhas curvas

A primeira imagem que vem à mente ao pensar em Niemeyer é a curva. Ele dizia rejeitar o ângulo reto, preferindo as curvas livres e sensuais que encontrava nas montanhas de Minas, no curso dos rios e no corpo feminino. Essa fluidez pode ser o ponto de partida para a decoração de um ambiente.

As curvas podem aparecer em detalhes arquitetônicosSharath G. de Pexels

Para trazer o movimento para dentro de casa, comece pelos móveis. Um sofá com design orgânico, uma mesa de centro oval ou poltronas com encostos arredondados quebram a rigidez dos espaços quadrados. Tapetes circulares também são uma ótima maneira de delimitar áreas e adicionar dinamismo ao piso.

Para trazer o movimento para dentro de casa, comece pelos móveisAndrea Davis de Pexels / Edwin Tan de Getty Images Signature

As curvas podem aparecer em detalhes arquitetônicos, como um arco que conecta dois cômodos ou um nicho de parede com cantos arredondados. Até mesmo em objetos menores, como espelhos, luminárias e vasos, a ausência de retas já transforma a percepção do ambiente, tornando-o mais acolhedor e convidativo.

Concreto aparente como protagonista

O concreto armado foi o material que permitiu a Niemeyer criar suas formas arrojadas. Em casa, ele pode deixar de ser apenas um elemento estrutural para se tornar uma peça central da decoração. A textura e a cor neutra do material criam uma base sólida e contemporânea para qualquer estilo.

Uma parede de destaque com concreto aparente na sala de estar ou no quarto confere um ar industrial e sofisticado. Se uma intervenção estrutural não for possível, o efeito do cimento queimado é uma alternativa prática e econômica, aplicável em pisos e paredes. A técnica resulta em uma superfície manchada e rústica, que conversa muito bem com o modernismo.

O concreto armado foi o material que permitiu a Niemeyer criar suas formas arrojadasFreepik

Para evitar que o ambiente fique frio, equilibre o cinza do concreto com materiais quentes. Madeira em móveis e no piso, tecidos naturais como linho e algodão, e o couro em poltronas ou sofás criam um contraste interessante e trazem conforto visual e tátil.

Integração de ambientes e luz natural

Os projetos de Niemeyer valorizam espaços amplos e a conexão entre o interior e o exterior. A integração de ambientes, como sala de estar, jantar e cozinha, reflete essa busca por fluidez e amplitude, um conceito que se tornou popular na arquitetura contemporânea.

Para quem busca essa sensação, remover paredes não estruturais é o caminho mais direto. Quando isso não é viável, é possível criar a mesma impressão usando móveis como divisórias vazadas, como estantes sem fundo, que separam os espaços sem bloquear a visão ou a passagem de luz.

Os projetos de Niemeyer valorizam espaços amplos e a conexão entre o interior e o exteriorCGI STUDIO de CGI STUDIO

A luz natural era um elemento fundamental nas obras do arquiteto. Janelas amplas, do piso ao teto, e grandes portas de vidro são características marcantes. Em casa, a dica é manter as janelas livres. Opte por cortinas leves e de cores claras, que garantam a privacidade sem barrar a iluminação, fazendo com que o ambiente pareça maior e mais arejado.

Paleta de cores e materiais

A base da decoração inspirada em Niemeyer é neutra. Paredes brancas ou em tons de cinza claro, inspiradas no concreto, servem como uma tela em branco para que as formas dos móveis e a arquitetura se destaquem. Essa paleta sóbria valoriza o design das peças.

No entanto, o modernismo brasileiro não vive só de tons neutros. Pinceladas de cores vibrantes, especialmente as primárias como vermelho, amarelo e azul, aparecem com frequência, muitas vezes em painéis e obras de arte integradas à arquitetura, como as de Cândido Portinari no Conjunto da Pampulha.

O modernismo brasileiro não vive só de tons neutrosPexels / @design-studios-images

Use essas cores em pontos estratégicos, uma poltrona, almofadas, um quadro na parede ou um objeto de decoração. Elas quebram a monotonia e adicionam uma camada de energia e brasilidade ao ambiente, criando um espaço que é ao mesmo tempo elegante e descontraído.

Mobiliário com design assinado

O mobiliário é a alma de uma decoração modernista. Peças com design inteligente, funcional e esteticamente limpo são essenciais. Procure por móveis com pés palito, linhas retas e simples, e formas orgânicas que conversem com a arquitetura das curvas.

Não é preciso ter um ambiente inteiro com peças de designKatie Cerami de Pexels

Muitos designers brasileiros da mesma época de Niemeyer criaram peças que se tornaram ícones e que harmonizam perfeitamente com essa estética. Poltronas, cadeiras e mesas de centro com essa assinatura de design podem ser o destaque de um cômodo.

Não é preciso ter um ambiente inteiro com peças de design. Um único móvel de destaque já é capaz de elevar o nível da decoração. Combinado com outros itens mais simples e contemporâneos, ele cria um diálogo entre diferentes épocas, resultando em um espaço único, com personalidade e história.