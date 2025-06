Sol filtrando pelas plantas, brisa leve, redes de descanso, tons de areia e azul, móveis naturais e um toque de simplicidade acolhedora. Esse é o clima das casas de praia que tanta gente sonha. A boa notícia é que você pode levar essa atmosfera para a sua varanda, sacada ou quintal, mesmo morando longe do litoral.

Transformar um espaço comum em um refúgio com cara de praia não exige reforma nem grandes investimentos. Com alguns ajustes estratégicos, materiais acessíveis e criatividade na escolha de cores, texturas e objetos, é possível criar um cantinho relaxante que transmite a mesma sensação de leveza dos destinos mais desejados do verão.

Aposte nas cores certas: branco, areia e tons do mar

A paleta de cores é o primeiro passo para transformar qualquer ambiente. Para trazer a vibe da praia para a varanda, comece pelas cores claras, naturais e refrescantes. Elas dão amplitude ao espaço, transmitem calma e ajudam a refletir a luz natural.

Algumas combinações que funcionam bem:

Branco + azul-claro: clássica e leve;



clássica e leve; Bege + verde-água: remete à vegetação litorânea;



remete à vegetação litorânea; Tons de areia + madeira natural: criam uma base neutra e elegante;



criam uma base neutra e elegante; Toques de coral ou terracota: adicionam energia e lembram o pôr do sol à beira-mar.

Você pode aplicar essas cores em almofadas, mantas, vasos, tapetes e até em pequenos objetos decorativos. Se possível, pinte uma das paredes com um tom suave para reforçar o efeito visual.

Materiais naturais fazem toda a diferença

A textura também tem um papel fundamental na criação de ambientes com clima praiano. Invista em materiais que remetem à natureza, como:

Rattan, vime e bambu: em cadeiras, poltronas ou luminárias pendentes;



em cadeiras, poltronas ou luminárias pendentes; Tecidos de algodão, linho e lona: em almofadas, cortinas ou redes;



em almofadas, cortinas ou redes; Madeira clara ou de demolição: em bancos, mesas laterais ou decks;



em bancos, mesas laterais ou decks; Palha trançada: em cestos, sousplats ou luminárias.

Esses materiais criam aconchego imediato e se conectam com o estilo de vida mais simples e descomplicado típico das casas de praia.

Nenhuma varanda com cara de casa de praia está completa sem verdes tropicais ao redor. E você não precisa ter um jardim para isso. Plantas em vasos bem posicionados já mudam completamente a energia do espaço. Algumas opções boas:

palmeira areca ou ráfis;



costela-de-adão;



espada-de-são-jorge;



jiboia ou filodendro (ótimas para vasos pendentes);



samambaias e dracenas.

Além de decorar, as plantas melhoram a ventilação, ajudam a reduzir o calor e contribuem para o bem-estar geral.

Use móveis versáteis e funcionais

Não é preciso comprar uma mobília nova para criar sua varanda ideal. Muitas vezes, peças simples ganham nova função quando usadas de forma criativa.

Veja algumas sugestões que funcionam bem em espaços pequenos e com baixo orçamento:

banco de madeira ou pallets com almofadas;



cadeira de balanço ou poltrona de área externa com estampa tropical;



mesinha lateral com caixote de feira lixado;



rede de descanso ou cadeira suspensa (se houver ponto de fixação seguro);



baús ou pufes que servem como assento e também como apoio.

O mais importante é que os móveis sejam confortáveis, fáceis de limpar e resistentes à luz solar ou protegidos com capas ou tecidos laváveis).

Iluminação: simples, aconchegante e com clima de fim de tarde

Um dos elementos mais marcantes da casa de praia é a iluminação natural durante o dia e o clima suave ao entardecer. Para reproduzir essa sensação:

use cortinas leves, que deixem a luz passar, mas filtrem o excesso de calor;



invista em luzes quentes e indiretas à noite como, abajures, luminárias de piso ou cordões de luz (tipo “varal de lâmpadas”) são ideais;

reaproveite vidros, potes ou lanternas com velas para criar um efeito acolhedor e artesanal.

A ideia é criar um ambiente onde você queira estar no fim do dia, como se estivesse assistindo ao pôr do sol na varanda de uma casa à beira-mar.

Aromas e sons também ajudam a compor o clima

A decoração sensorial faz toda a diferença na ambientação. Além da estética visual, aposte em elementos que envolvam olfato e audição para deixar a experiência mais imersiva. Algumas ideias simples:

velas perfumadas ou difusores com aroma de coco, capim-limão ou lavanda;



caixinha de som com playlist de mar, reggae leve ou jazz tropical;

sinos de vento, móbiles ou elementos pendentes que se movem com a brisa.

Combinados, esses elementos ajudam o cérebro a associar o espaço ao descanso e ao relaxamento, exatamente como acontece nas férias.